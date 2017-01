Carmen: Obreros pasaron año nuevo tomando una fábrica

“La patronal encabezada por un señor feudal como Aldo Muscolini que es de Venado Tuerto, quiere ir vaciando la empresa de apoco. Acá había 30 mil litros de leche diarios con tambos fijos. Ha ido dejando ir los tamberos, entregando guita a plazos. Llegamos al punto de quedar con 6 mil litros de leche propia de la fábrica y lo que hacía era comprar a cualquier pool lechero uno o dos camiones a la semana. Leche que venía en negro, sin pagar ningún impuesto”, denunciaron los obreros.

A la par, la empresa mantiene una deuda que asciende a los dos millones de pesos ($2.000.000) por falta de pago de leyes sociales con AFIP y alrededor de cinco millones de pesos ($5.000.000) con la obra social del sindicato ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina). Se suma, según denunciaron los empleados, la falta de los aportes jubilatorios correspondientes desde septiembre del 2014. Por esto, debieron solventarse obras sociales particulares mientras se les seguían haciendo los descuentos de los salarios que durante 8 meses nunca llegaron a la obra social sindical.

“Y los sueldos llegaron a pagarlos en cuatro o cinco veces”, comentó Sebastián Salas, trabajador de la fábrica de quesos. También apuntó que el último tiempo, Muscolini dejó de traer los camiones y ahora “terminó de cortar la poca leche que había”.

Según informaron, la empresa no tiene aprobado ningún procedimiento preventivo de crisis ni concurso de quiebra, y la versión que se hizo circular es que pretendía cerrar hasta fines de enero. “Pero en esta situación si hacen eso no la abren más”, avizoró Salas. La perspectiva es que viene vaciando la fábrica paulatinamente y que la intención es bajar la persiana.

Por esta situación y ante la certeza de que el viernes ya no ingresaría la materia prima para fabricar, los trabajadores iniciaron una toma de la fábrica “porque otra salida no tenemos para resguardar mercadería y preservar puestos de trabajo”. Para el pequeño pueblo del sur santafesino “veinte personas en la calle más todo el movimiento indirecto que hay es un golpe fuertísimo”, estimó Sebastián.

“Nosotros queremos estar adentro, reactivar”, expresó el obrero lácteo que inició el 2017 en la fábrica de quesos, junto a su familia y la de sus compañeros. “Estamos organizando, para que vengan las familias para pasarla lo mejor posible rodeado de nuestros afectos que es lo que nos da fuerzas para seguir adelante”.