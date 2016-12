Venado Tuerto: Susto en el Sanatorio San Martín

Personas que se encontraban en el nosocomio observaron y sintieron un fuerte olor a humo. Rápidamente llamaron a los Bomberos Voluntarios quienes se acercaron hasta el Sanatorio céntrico de nuestra ciudad y comenzaron con una inspección piso por piso (en todas las habitaciones), pasillo y ascensores. Los servidores públicos fueron acompañados por personal de mantenimiento del nosocomio y no encontraron nada fuera de lo normal; no pudieron distinguir de donde provino el humo.

Testigos afirman que el humo se habría originado en el primer piso y salió afuera por el sistema de ventilación y por la ventanas.

No se necesitó evacuar el edificio, aunque no se permitió el ingreso a las personas que iban a visitar internados. La calle San Martín (donde esta el Sanatorio) estuvo cortada varios minutos.

Afortunadamente solo fue un susto y las cosas no pasaron a mayores. El nosocomio se encuentra funcionando con total normalidad.

El parte de Bomberos

19:25 hs. - San Martín 261

Llegado al lugar, personal del Sanatorio San Martín, nos guía al 1º Piso, donde se ve en los pasillos, un poco de humo y olor al mismo. Se procede a verificar todas las habitaciones de dicho piso, (Neonatología, Pediatría, etc.); asimismo el cuarto piso donde se encuentra la sala de máquinas de ascensores, esterilización y a posteriori se hizo lo propio en el techo del 2º piso, donde están los motores de ventilación, sin encontrar nada fuera de lo normal. También se realizó el retiro de algunas rejillas de la ventilación del primer piso, con idéntico resultado, quedando a cargo personal de mantenimiento del Sanatorio, para buscar alguna otra falla. Se hizo presente personal de tránsito.

Fuente: La Guia