Juventud Pueyrredón y Teodelina FBC tienen zona y fixture para el Torneo Federal "C"

Juventud Pueyrredón y Teodelina FBC representarán a la Liga Venadense de Fútbol. Ambos equipos integrarán la Zona 7 de la Región Litoral Sur junto a Unión FC de la Liga de Totoras y Atl. Trebolense de San Jorge. La Primera fecha se jugará el 5 de febrero y se enfrentarán Juventud Pueyrredón y Teodelina FBC en cancha del "Pulga".

A continuación el fixture completo del torneo que da la posibilidad de ascender al Federal "B".



ZONA "7"

UNIÓN F.C.

AT. TREBOLENSE

JUVENTUD PUEYRREDON

TEODELINA

FIXTURE

1ra. Fecha - 05/02/2017 - 4ta. Fecha - 26/02/2017

AT. TREBOLENSE vs. UNIÓN - UNIÓN vs. AT. TREBOLENSE

JUV. PUEYRREDON vs. TEODELINA - TEODELINA vs. JUV. PUEYRREDON

2da. Fecha - 12/02/2017 - 5ta. Fecha - 05/03/2017

TEODELINA vs. AT. TREBOLENSE - AT. TREBOLENSE vs. TEODELINA

UNIÓN vs. JUV. PUEYRREDON - JUV. PUEYRREDON vs. UNIÓN

3ra. Fecha - 19/02/2017 - 6ta. Fecha - 12/03/2017

AT. TREBOLENSE vs. JUV. PUEYRREDON - JUV. PUEYRREDON vs. AT. TREBOLENSE

TEODELINA vs. UNIÓN - UNIÓN vs. TEODELINA

REGIÓN LITORAL SUR ETAPA CLASIFICATORIA

Formato:

27 equipos en 7 Zonas. Clasifican 16 equipos.

Clasifican 27 equipos en 7 Zonas. Clasifican los 1° y 2° de todas las Zonas y los 2 mejores 3° de las 6 zonas de 4 equipos. Total 16.

Primer Play Off: 16 equipos

Segundo Play Off: 8 equipos

Tercer Play Off: 4 equipos (FINAL)

Ascenderán dos equipos