Grave acusación contra Battista en Carreras: vecinos denuncian falta de obras por $5.8 millones

Enumerando, los vecinos recordaron el caso de las cuestionadas viviendas del tipo dúplex, por las cuales la Comuna de Carreras acordó a través del convenio N° 1771/15, la suma de $14.295.042, destinada a la construcción de 40 viviendas. Pero, según consta en los registros a los cual tuvieron accesos los vecinos, el ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, le transfirió a Battista hace más de 1 año en concepto de anticipo, la suma de $3.573.760,50 que al día de la fecha, no fueron rendidos.

“Lo que hay actualmente hecho en obras, es un desastre. Está a la vista de que no hay nada terminado, lo que vuelve a la obra inhabitable. Todo realizado con material de segunda. Son bloques de cemento absolutamente fuera de escuadra”, denunció el integrante de la minoría comunal, Armando De Nenne.

Para el denunciante, quedan abiertos varios interrogantes: “¿Por qué no están terminados los 10 dúplex si (Germán) Battista recibió el dinero? ¿Quién se quedó con la diferencia que falta invertir para que la gente de Carreras hoy pueda disponer de viviendas? Incluso, con la pésima calidad de construcción, hace suponer según albañiles locales que se gastó un monto inferior, cuando se recibieron $3.573.760,50 que jamás rindieron. ¿Por qué no justificaron el uso de ese dinero? ¿Fue German Battista, Julio De Vido o ambos, quienes se quedaron con la plata de los vecinos de Carreras que no tienen dónde vivir?”.

Alumbrado público y pavimento, también cuestionados

De Nenne, también recordó que en el 2013 la Comuna recibió $349.872,09 a través del convenio 1121/13 del programa administrado por Julio De Vido y José López, y que al día de la fecha, casi 4 años después, “no se demostró en que gastó $ 227.416,86 de los $349.872,09. Es decir, no puede demostrar que hizo con el 65% del dinero que le mandaron. Nos preguntamos si (Germán) Battista, se guardó un vuelto de $227.416,86. ¿Qué hizo con el dinero destinado para mejorar la iluminación de Carreras?”, amplió.

Por otra parte, aseguró que la historia se repite en febrero 2015, cuando la Comuna recibió $2.224.313 a través del convenio N°158/15 del programa “Más cerca”, que a la actualidad no se pudo demostrar en que se gastaron $ 1.191.119,61 del total, es decir, que hay serias dudas sobre el destino del 55% del dinero.

“Era plata para hacer 8 cuadras de pavimento articulado, mientras que si se hubiese elegido hacer asfalto, se habrían construido 14 cuadras en lugar de 8. Entonces queremos saber quién se quedó con $1.191.119,61. No queremos pensar que son retornos, coimas o vueltos. ¿Por qué hay comprobantes por la mitad del dinero recibido y del resto no?”, destacó De Nenne.

Finalmente, remarcó que la Comuna de Carreras acordó por convenio N° 1685/15, la suma de $3.272.498, destinada a la construcción de carpeta asfáltica, que según consta en los registros del Gobierno Nacional, al día de la fecha no se pudo demostrar qué pasó con $889.465,21 del total enviado. “Esto tiene más de 1 año y el fantasma de ‘me quedo con el dinero de los contribuyentes’ aparece una y otra vez. Tenemos muchos interrogantes. Necesitamos saber que hizo Germán Battista con $5.881.762,18. ¿Qué pasó con las obras y el dinero de los contribuyentes de Carreras?”, completó De Nenne.