Por la crísis que atraviesa su pueblo, la Presidente Comunal de María Teresa suspendió sus vacaciones en el exterior

La mandataria había recibido como obsequio de sus hijos un viaje a Cuba con fecha del 28 de diciembre. Ante tamaña situación, decidió quedarse en su pueblo para continuar encabezando los operativos de rescate y de asistencia a los inundados y a los vecinos en general.

Hoy el grueso del agua ha escurrido, pero lo que deja esa situación a su paso es la crisis sanitaria. “Ante los rumores mal intencionados de algunos, quiero dar tranquilidad a todos los vecinos de mi localidad y decirle que hasta tanto no quede resuelto el problema de la inundación que afecta nuestro pueblo no me muevo de acá”, declaró María Cristina Gómez. “Hay dos razones que me movilizan cotidianamente y me dan fuerzas, ganas y el coraje necesario para luchar siempre: mi familia y mi pueblo. A disposición de todos, me encuentran como siempre en la Comuna”, señaló.

La movilización de vecinos voluntarios y el trabajo de los empleados de la comuna; así como la labor en el momento inicial de la crisis de los Bomberos Voluntarios; marcan un nivel de compromiso con el prójimo que “son un ejemplo”, según señaló la propia María Cristina Gómez. “Como ya muchos sabían, tenía un viaje programado a Cuba, que fue un regalo que me hicieron mis hijos para mi cumpleaños y la fecha de salida era este 28 de diciembre, por esas cosas del destino mi querido pueblo pasa por una situación extraordinaria debido a las inclemencias del tiempo, y muchos de mis vecinos se encuentran afectados por el agua, por lo que tomé la decisión de suspender mi viaje y quedarme hasta que todos tengan resuelto su problema”, explicó la mandataria.

La Comuna de María Teresa es quién coordina los trabajos de defensa civil, quién encabeza junto al SAMCO el operativo sanitario de vacunación (ayer fue el último día del ministerio de salud en el territorio), la distribución de las donaciones y del material de limpieza, y quién ha tomado la decisión (junto con los vecinos) de abrir un canal sobre la calle 5 con una retroexcavadora de la Comuna y colocar dos bombas: una que la provincia tiene dispuesta en Rufino y otra propiedad de la Comuna de Melincué. “Yo no quiero ni puedo irme del pueblo, hay decisiones muy importantes que tomar”, concluyó.