Campaña solidaria del Colegio “San José”

“Fueron familias de chicos que asisten a la escuela que nos pidieron si encabezábamos la campaña, que tienen familiares o son de María Teresa y saben de la situación que están pasando.” Nos comentaba la docente de la institución Bety Bianconi.

Los directivos del colegio se pusieron en contacto con la asistente social de María Teresa, que es donde recepcionan la ayuda, porque se ha viralizado un mensaje que dice que están bien y no necesitan nada, pero no es cierto, hay que pensar en futuro y lo que van a necesitar los vecinos de la localidad vecina. Están juntando ropa y calzado, artículos de limpieza, agua mineral y alimentos no perecederos. Que se pueden alcanzar al colegio “San José”, el establecimiento se encuentra abierto por la mañana escuela primaria y por la tarde escuela secundaria.