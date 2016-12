Está aquí: Hoy Regionales El Ministerio de Seguridad refuerza con equipamiento a “Los Pumas” El Ministerio de Seguridad refuerza con equipamiento a “Los Pumas”

“Es la primera vez que la Guardia Rural ‘Los Pumas’ recibe este tipo de equipamiento en la provincia. Son herramientas de trabajo que les van a permitir fortalecer controles sobre rutas y caminos rurales tanto en el sur, centro y norte de la provincia. Están totalmente equipadas, con lo que además de cantidad de unidades, el Ministerio de Seguridad suma calidad para el personal policial. Esto quiere decir que van a tener condiciones aptas para desarrollar su función”, señaló Meardi, en primer lugar.

En este orden, remarcó el compromiso del ministro Maximiliano Pullaro, que junto al gobernador Miguel Lifschitz, tomaron un compromiso muy claro: “Los aportes que se están haciendo son los necesarios para que los efectivos policiales tengan el equipamiento apto para brindar la seguridad pública correctamente. En este tiempo se fue trabajando fuertemente para que puedan tener los elementos y estos puestos móviles son una muestra de ello”.

Por otra parte, el funcionario remarcó: “Cuando el Ministerio de Seguridad inició esta tarea que es conducir la seguridad pública de la provincia de Santa Fe, quedó claro que es mucho más amplio que pensar solamente en la policía. Se dieron algunas consignas muy claras, como por ejemplo, tener una mayor presencia policial en la calle y en el territorio. Que el personal sea más proactivo. Que no sólo puedan estar patrullando en la calle y los campos, sino que puedan cuidar a los vecinos, que los puedan atender correctamente y con respeto”.

Vale señalar que estuvieron presentes en la entrega, el jefe Sección 8 “Los Pumas”, sub comisario Abel Mendoza; el sub director Zona Sur, Oscar Ortiz; y el titular de Logística del UR VIII, sub oficial mayor José Luis Gómez.