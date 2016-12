Elisa Carrió apoyó el pedido de renuncia del Gobierno a Prat-Gay: "Me parece correcto"

"No creo que haya un cambio en la política económica. Simplemente se está armando un equipo. El equipo tiene un puntal que es el vicejefe de gabinete Mario Quintana y otro puntal que es el jefe de la AFIP, Alberto Abad. Y había un poco de desequilibrio en las relaciones en lo que atañe al grupo económico, que yo no entiendo bien cómo se distribuyen los cargos. Había tensiones que había que resolver", aseguró, y bromeó: "Cuando uno es ministro, sabe que está un tiempo, después se va. La verdad que yo tendría unas ganas de estar en el lugar de Alfonso, que me echen de la Cámara, entonces me voy a descansar para siempre…".