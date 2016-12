Gizzi “Esta situación nos desborda a todos, estamos trabajando para dar soluciones”

¿Cómo se va a seguir trabajando para el resto de estos días?

Depende seguramente de cómo siga el tiempo. Ayer a las seis de la mañana empezó a llover y abnegó y estaba muy complicado todo lo que es ruta 94 a la altura del Campo Casillas, en la S, entre Santa Isabel y Villa Cañás. Ya la semana pasada estuvimos hablando con los productores para ver si había alguna solución al respecto, porque hay dos canales; uno el cual había que limpiarlo; estuvimos llamando a Vialidad Provincial en Venado Tuerto y no hemos tenido respuesta alguna. Yo le dije al productor que si existía la posibilidad de conseguir una retro de gran porte había que hacer la limpieza sí o sí, y lamentablemente tratamos de prevenir toda esta situación y nos encontramos con que llovió un acúmulo de milímetros de 340 en total, eso hace que no hay ruta, lugar, ni tierra que absorba, ni canal que funcione, entonces ayer a la mañana nos encontramos con el agua que cortaba en dos partes en Ruta 94; ahí estuvo la presencia nuestro equipo. Secretario de Gobierno, Servicios Públicos, Bomberos Voluntarios, y Policía. Desde la primera hora de la mañana incluida toda la noche trabajando porque era un peligro los vehículos que podían venir a alta velocidad, al encontrarse con semejante cantidad de agua podían provocar un accidente. Asi que ayer pasaban vehículos de alto porte, solamente camionetas, y a la tarde se cortaron algunos hierros para señalizar los laterales de la ruta 94 donde se colocaron botellas de gaseosas en cada una de esas estacas y también con algo reflectivo para que a la noche la gente pueda circular con normalidad (sólo las camionetas de alto porte).

O sea que las botellas cumplían el rol de marcar un poco la ruta, no?

- Claro, de marca para no salir de la ruta y que el vehículo pueda caer a la cuneta o a los laterales, que pueda quedar encajado. Así y todo, algunos han pasado con vehículos y han tenido problemas.

- Norberto, el bajo que hay entre la zona del Aeroclub y antes de llegar a la S, esa zona tiene algún tipo de desagote o hay que esperar que se evapore el agua?

- Eso tiene salida, tiene solución. Todo lo que es la S, tiene solución si el canal aparte de la limpieza se profundiza un poco más, pero esto lo hace vialidad provincial, ya en su momento el canal había sido hecho por ellos. Yo en el día de ayer llamé y no nos atendieron. Esta mañana hablé con el Senador Enrico, me llamó Villar que es el responsable de Vialidad Provincial en Venado Tuerto y me dijo que estaban trabajando eneltema, esta mañana ahí en la curva viendo las condiciones a ver si se podía traer la retro excavadora de Vialidad Provincial ya para empezar a abrir lo que es el canal y que pueda escurrir el agua.

- Mucha gente se pregunta, si para de llover se va a normalizar rápidamente, o cuanto tardaría en normalizarse especialmente la zona de la ruta, que mucha gente pregunta si puede viajar o no.

- Bueno esto de poder trabajar y poder meter la retro excavadora ahí y que haya piso, que no se entierre, eso, estamos hablando de casi mil metros, yo creo que limpiando y profundizando un poco más el canal se escurre en forma rápida. Lo que pasa que si no hay piso, si las condiciones estaban dadas, enseguida con un carretón la traían y ya esta tarde empezaban a trabajar, o sea que el escurrimiento es rápido porque la diferencia que hay en cuanto a altura es mucha, estamos hablando de todo lo que es la curva de Casillas hacia la altura del Aeroclub, que eso después desagota todo el agua que viene de Cargil como así también esa agua va por un canal natural hacia la laguna La Grigera.

- Exacto, va todo a parar a la Laguna La Grigera que a lo mejor con este bragado que se hace tal vez sea una solución no solamente para esta contingencia sino tal vez a largo plazo, no?

- Si, por supuesto. Ya no tendríamos este problema; una por la limpieza del canal y otra porque dándole más profundidad evitaría que de aquí en más se corte la ruta. Son trabajos de vialidad y de hidráulica para poder evacuar y que por lo menos la gente pueda circular por la ruta. Por otro lado sabemos el problema que tenemos en los caminos rurales que es lógico, yo el día sábado por la mañana hice todo un recorrido, habían llovido 160 mm, y te puedo asegurar que me trasladé desde Villa Cañás al límite con María teresa y no había un solo charco de agua, o sea que los caminos estaban en condiciones . Bueno ahora con esto nos ha desbordado totalmente. Lo que le pedimos a los productores agropecuarios es que tengan paciencia, que hay que esperar que las aguas puedan escurrirse, que puedan drenar normalmente los campos, y que seguramente dentro de unos días se va a poder circular con total normalidad. Lo importante acá, lo que deseamos, es que salga el sol. Nosotros en Villa Cañás tenemos una localidad privilegiada porque es alta. Hoy esta cantidad de agua lo está padeciendo Teodelina, Santa Isabel, María Teresa. Son prácticamente lugares muy bajos y que eso hace que tengan consecuencias de tener que evacuar gente. En María Teresa hay más del 50% bajo agua.

- Norberto, de qué plazo estaríamos hablando, sobre este proyecto que incluso pasó por el Concejo, para pasar por debajo del Acceso a la Ruta 94 para que drene el agua directamente hacia la laguna desde ese sector?

- El sector Oeste donde está el corralón municipal, es una problemática que viene de hace 30 años atrás, tal es así que hicimos todos los trámites necesarios para poder hacerlo. Primero se firmó un convenio, lamentablemente es muy poco el dinero que nos han enviado, con $200.000 no hacemos absolutamente nada, pero la Municipalidad convocó la semana pasada, antes de las grandes lluvias, a 40 vecinos, de los cuales solamente fueron 5. De cualquier manera a esas 5 familias les explicamos que la Municipalidad va a tomar medidas en el asunto, es decir, el día 29 se hace la apertura de sobre, para los módulos pre moldeados. Ya eso solamente nos sale alrededor de $500.000 para que tengas una idea. La provincia nos envió $200.000. Cómo vamos a cortar la ruta con esa plata, cómo vamos a comprar esos módulos? Bueno, es imposible. Yo la semana pasada estuve con el Senador Enrico y con el Gobernador, y les planteé esta situación. Que hay cosas que tienen que replantearse. No puede ser que vialidad Provincial después de dos años nos autorice y que podamos cortar la ruta 94, tanto vialidad como hidráulica y que a su vez nos envíen apenas $200.000 cuando en realidad la obra sale $800.000. De cualquier manera, la Municipalidad se tomó el compromiso ante esos 5 frentistas de que ni bien se adquieran los módulos pre moldeados te puedo asegurar que ya en el mes de Enero vamos a estar cortando la ruta 94 y colocando esos módulos y también tenemos que cortar lo que es el sector de las “7 S” porque si nosotros evacuamos el agua de ese sector, y pasa la ruta trasladamos un problema a lo que es el transporte y el cementerio. Ahí también hay que hacer una alcantarilla o entubado paralelo a la alcantarilla que ya está y que drena hoy todo lo que es la 64 y la 71.





- La zona más comprometida. Incluso el lugar donde más se está construyendo, la zona Oeste de la ciudad?

-Sí, justamente. No nos olvidemos que esos eran terrenos muy bajos. Hoy no tenemos evacuados porque la gente tomo un buen criterio y cuando construyó levanto cada uno su terreno, pero lo que nosotros queremos es darle salida de forma inmediata al agua. De cualquier manera, a pesar de los milímetros que cayeron se abnegó el sábado por la mañana pero ya para la tarde había escurrido mucho el agua.

-Actualmente el agua está corriendo por el canal que pasa por Studebaker y sale para la laguna por el otro lado.

- Mucho por ahí y otro por lo que es la parte de las "7 S" que sería lo que va a La Grigera. En Enero estaríamos comenzando la obra a pesar de que sale mucho más que la plata que mandaron. Es todo un tema, nosotros cuando presentamos el proyecto y firmamos el convenio lo firmamos por $820.000 y nos encontramos con que el convenio después tuvimos que firmarlo por $600.000, o sea, nos sacaron un monto importante porque lamentablemente el ingeniero que es el mismo que está en Venado Tuerto, vino a la ruta y ni siquiera nos consultó a nosotros y dijo que estaba sobre evaluado el presupuesto. Entonces el mismo mandó a Vialidad mucho menos el monto pero no tomó en cuenta que al otro lado de la Ruta 94 había que hacer un alcantarillado o una línea de tubos sobre las 7 S. Entonces cuando hablé con Vialidad Provincial, en Santa Fe, con un tal Cantaruti, me dijo “miren les conviene firmar este convenio por este monto y hacer un nuevo convenio para hacer la alcantarilla que ustedes dicen.” Hasta eso nos hicieron, una barbaridad. Pero bueno, la Municipalidad se tomó el compromiso y lo va a hacer. De cualquier manera sabemos que va a repercutir mucho sobre las Actas Municipales porque tenemos fin de año, pago de sueldos, aguinaldos y bonos, pero de cualquier manera vamos a enfrentar esta obra.

- Charlaremos en el transcurso de la semana a ver cómo sigue esta situación.

- Bueno ojalá tengamos días buenos, que salga el sol y podemos decir que Villa Cañas en relación a otras localidades estamos bastante bien a pesar de la gran cantidad de lluvia.-decía Gizzi en la nota de Fm Sonic en horas de la mañana de hoy.-