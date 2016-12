Inseguridad y disparos en Venado Tuerto: "Agradezco que no me mataron"

La víctima contó lo sucedido de la siguiente manera: "Me volvieron a robar. AGRADEZCO QUE NO ME MATARON. Hoy a las 9 de la mañana salía de mi casa (Pavon 716) con la moto de mi novio; una Titan 150 color champagne. Se acercan tres masculinos, flacos, pelo bien cortito, los tres de gorra y bien vestidos; ESTABAN ARMADOS y me pedían que les entregue la moto porque me "QUEMABAN", ME DECÍAN QUE DEJE DE GRITAR. Me metieron manos por todo el cuerpo para sacarme las cosas que tenía. Me resistí inconcientemente para que no me roben la moto. Hace menos de un mes ya denuncie que me robaron una moto Titan negra 150 de la vereda de mi casa".

Más adelante, Gisela detalló: "Solo atine a gritar y gritar, hasta que empezó a salir gente por los gritos desesperados que se escuchaban pidiendo ayuda. Los malvivientes me forcejeaban, me hicieron caer al piso cayendo la moto arriba mío. A todo esto salen unos señores que trabajan en la sodería de la esquina de la vereda de enfrente, salieron al escuchar los gritos y estos delincuentes parece que se asustaron y saliendo corriendo. Al irse efectuaron disparos, corrían por Pavon y doblaron en Brett. TENGO QUE AGRADECER QUE NO ME MATARON PARA SACARME LA MOTO, SOLO ME ROBARON UN CELULAR SAMSUNG GALAXI GRAND PRIME".

"La policía llegó rápido, pero de los tres patrulleros que llegaron ninguno pudo agarrar a los chorros que andaban a pata y encima ARMADOS. AL MENOS TRES DISPAROS SE ESCUCHARON. Estoy sin celular incomunicada. HASTA CUANDO VAMOS A SEGUIR ASÍ??? QUE M... HACE EL INTENDENTE, LOS JUECES QUE LARGAN A LOS CHORROS. BASTA!!!!!! ESTO ES VENADO TUERTO LA PU.. MADRE...". Finalizó su relato la víctima.

La foto que ilustra esta nota fue tomada por Valeria Agraso, colega y vecina del lugar. Una de las balas impactó en su domicilio arriba de la ventana en la cual los hijos estaban durmiendo y por pocos centímetros no sucedió una tragedia: "A los tiros a frente a mi casa. Un tiro en la ventana donde mis hijos duermen", comento Valeria.