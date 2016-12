Carlos Tevez cambió de equipo dos veces en un día. A partir de ahora, pasará a jugar para los casados. Y lo que es más triste para todo el Mundo Boca, para el Shanghai Shenhua de China.

Se acabaron las especulaciones y la interpretación de las señales que daba Carlitos. Hasta aquí, si no había anotado a los chicos en el colegio o si se había llevado o no sus pertenencias de la Bombonera eran detalles que no definían la cuestión de fondo. En tal caso eran indicios que ilustraban la duda más que la certeza. Pero en las últimas horas el Apache dio algunos pasos más formales hacia un cambio de fondo en su vida. Además de firmar su libreta de matrimonio que lo une con Vanesa Mansilla, su compañera de vida de los últimos 19 años, la madre de sus hijos y la que le bancó el costo que conlleva ser una figura mundial, Tevez firmó unos documentos importantes con su nuevo equipo del Oriente. No un contrato definitivo, pero sí una especie de consentimiento de su parte que los dirigentes chinos necesitaban para tener cierta certeza de que va a jugar allí. Además, Carlitos se habría comprometido a estar presente en un partido amistoso que servirá de presentación, el próximo 15 de enero en Shanghai, por el que le pagarán un millón de dólares extra (aparte de los 84 millones, sí, 84, por dos temporadas). Para que quede claro, con hacer rostro en un partido -ni siquiera le exigen jugar- Tevez banca la fiesta y se queda con un vuelto de poco menos de 500 mil verdes. De esta irrealidad estamos hablando.

“Estoy feliz, es uno de los mejores días de nuestras vidas. Es una manera de afianzar lo que construimos en este tiempo. Es una confirmación de nuestro amor, lo estoy disfrutando mucho. Es el mejor momento personal de mi vida. ¿Si es una despedida? Dejame disfrutar el momento, ¿ta?”. Ta. De todas maneras, Tevez no tiene nada que pensar en la luna de miel, porque el tiempo de la duda se acabó. En los últimos días hubo contactos de la dirigencia de Boca con la representación del futbolista para arreglar la desvinculación con el club, que incluso estaría firmada. Daniel Angelici, quien regresó de Europa el miércoles, llegó al casamiento con la resignación masticada. “Con los números que se manejan, es imposible que no se vaya”, dijo el Tano, bajando el martillo de la realidad. “Estoy nerviosa y con ansiedad, toda mujer sueña con casarse y tener hijos”, fue una de las pocas frases que se le escucharon a la Señora Tevez. Pero muchos creen que fue ella y su callada influencia la que determinó el nuevo destino de su marido. Porque tan poderosa como la razón económica es un factor de tranquilidad familiar la que empujó a Carlitos al otro lado del mundo. Tevez será uno de los jugadores mejor pagos del mundo y, dentro de dos años, el jubilado más rico y joven del país.

¿Y Boca? Futbolísticamente, devastado es poco decir. Tevez es el único jugador que no tiene reemplazo. Angelici no lo trajo para que Tevez se fuera con la obra a medio hacer. Más teniendo en cuenta que el proyecto giraba en torno a él. El equipo que Guillermo tenía encaminado y en crecimiento, que ganó tres clásicos al hilo, el último por goleada y en el Monumental, quedó patas para arriba. Al puntero del campeonato le extirparon el alma. Y no hay plan B.

En Brandsen 805 ya están planificando una conferencia de prensa para que Carlitos anuncie la decisión que ya está tomada. El 29, Carlitos irá a Dubai para jugar al golf con Maradona y de ahí viajará con su familia a una isla para no volver por un buen tiempo, porque se irá directo para estar el 15 de enero en Shanghai. La conferencia del adiós será el lunes o martes próximo, con Tevez y Angelici como protagonistas. Ayer, Carlitos le dio el sí a Vanesa, y el no a Boca. Comienza la era post Tevez. Quizá demasiado pronto.