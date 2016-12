“Hay un ala dura que quiere beneficiar a las líneas Low Cost”

Ricardo Cirieli, secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico de la República Argentina, expresó que "estamos sorprendidos por la salida de Costantini. La verdad es que no había indicios de una salida de esta manera. Yo creo que uno de los logros de la gestión nacional había sido esta funcionaria porque es una profesional excelente y honesta.

Además, Ricardo Cirieli sostuvo que "Costantini estuvo 11 meses en la empresa. En este tiempo bajó los gastos, aumentó los ingresos, hizo rentables muchas rutas, realizó inversiones en el área técnica. Recordemos que bajó el déficit en un 60%. Ayer, cuando hablé con ella la noté triste y sorprendida. En este diálogo me admitió que ella también estaba sorprendida".

Finalmente, el secretario general de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico de la República Argentina remarcó que "hay una línea dura del gobierno que busca transferirle los pasajeros de aerolíneas a las líneas de bajo costo. Nosotros no nos oponemos al ingreso de las Low Cost pero no queremos que esto vaya en desmedro de la seguridad y del trabajo de los empleados de Aerolíneas. No queremos tragedias como la del equipo brasileño".