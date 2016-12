La AFA le pide al Gobierno un adelanto de $350 millones por la rescisión de los derechos de TV

El Comité de Regularización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pidió al Gobierno Nacional un adelanto de 350 millones de pesos de los 1.050 millones que pretende en concepto de resarcimiento por romper el contrato Fútbol para Todos, vigente hasta 2019, para liquidarle a los clubes con esos fondos la cuota de diciembre por el mismo monto.



En una reunión llevada a cabo en la sede de la AFA, dirigentes de clubes de Primera trataron la necesidad de conseguir fondos, y en ese sentido el vicepresidente de la Comisión Regularizadora, Javier Medín, fue a Casa de Gobierno para intentar conseguir un primer pago de 350 millones de pesos.



Pero los clubes de AFA pretenden que los 350 millones de pesos gestionados sean de la cuota de diciembre que aún no cobraron y no como parte de la indemnización.



De acuerdo a lo que se firmó el 23 de agosto pasado, la Comisión Regularizadora se comprometió a pagar ese monto en el último mes del año.



Tomaron parte de la reunión los presidentes de River, Rodolfo D'Onofrio; de Lanús, Nicolás Russo y de Vélez, Raúl Gámez; los vicepresidente de Boca, Darío Richarte; de San Lorenzo, Marcelo Tinelli y de Huracán, Luis Sasso; además de una decena de dirigentes de otros clubes de Primera, sin representantes de Independiente ni Racing.



Sasso dijo a Télam que los clubes están “en estado de alerta” y explicó que “más allá de que no haya fútbol por estos días todo sigue igual, porque hay que pagar sueldos a jugadores y empleados y los clubes no pueden seguir de esta manera”.



Los clubes de Primera dejaron trascender a los medios un comunicado no oficial, en que expresan que una “situación financiera dramática" por la falta de pago de los derechos de televisión.



“Estamos en estado de alerta permanente, con la absoluta incertidumbre sobre cómo podremos seguir adelante con nuestros clubes en el futuro inmediato, ya sea de la parte social y todo lo que implican nuestras instituciones para la comunidad en la época estival, como en la deportiva, donde se hace complicado planificar los trabajos de pretemporada”, explica el comunicado.



Y señala como incierto “proyectar la reanudación del torneo en las fechas estipuladas”.



Según los clubes “el arrastre de estos meses, en los que no hubo pago alguno en mayo, junio y julio, pagos parciales y mínimos (de un 25 por ciento) en octubre y noviembre y el no pago de la cuota comprometida y firmada para el mes en curso deja a nuestras instituciones al borde la cesación de pagos”.



Las cuotas de octubre y noviembre acordadas en agosto último eran de 150 millones de pesos cada mes.



“Ante esta situación nuestra preocupación es mayúscula y así se lo hemos hecho saber a la Comisión Regularizadora y aguardar una urgente respuesta de su parte sobre este particular”, concluye la misiva.



Otro tema tratado hoy en la sede de calle Viamonte 1366 fue el de los derechos televisivos y en ese contexto Tinelli informó a los dirigentes que hay una propuesta de la señal ESPN que sería superior a la de Turner y FOX, que ofertaron 2.200 millones de pesos.



Tras una segunda reunión con representantes de ESPN, esta cadena estaría dispuesta a un adelanto de 1.000 millones de pesos de un contrato cuya cifra total no trascendió, y cubrir los partidos del primer semestre del año próximo a través de canales de aire.