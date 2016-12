Marihuana sintética, la causa de una “epidemia zombie” en Nueva York

No fue una película, pero parecía. En julio pasado, en Brooklyn, Nueva York, varias decenas de personas caminaban como zombies por las calles. Algunos vomitaban, otros andaban ausentes y varios yacían semiinconscientes en las veredas. Luego de estudiar los casos, y tras una investigación de The New England Journal of Medicine, se confirmó que la droga que consumieron era un cannabinoide 85 veces más potente que la marihuana.

En ese momento las autoridades confirmaron 33 casos y concluyeron que lo sucedido había sido provocado por la ingesta de una partida adulterada de K2, o marihuana sintética. El investigador de la Universidad de California Roy Gerona analizó la orina y la sangre de ocho de los afectados, según cuenta el diario español La Vanguardia. Y el análisis reveló que se trataba de un cannabinoide sintético conocido científicamente como amb-fubinaca. Esta variedad de la droga provocó que los ocho pacientes analizados metabolizaran al droga a gran velocidad y sintieran sus efectos durante horas.

"En el Hospital Santojanni nunca atendimos algún caso así. Ni tengo reporte de algún toxícólogo que lo haya hecho", le dijo a Clarín Mónica Nápoli, médica toxicóloga del Departamento de Emergencias del Santojanni. Y agregó: "Hay que hacer una aclaración importante, si bien es una droga sintética no tiene nada que ver con el cannabinoide terapeútico. Esta droga es cardiotóxica, deprime el sistema nervioso central y causa confusión y después produce psicosis". La profesional la comparó y dijo "como es cardiotóxico, produce daño en el corazón, lo cual no es lo más frecuente de ver en consumidores de marihuana".

La amb-fubinaca se crea a partir de una combinación de hierbas y hojas secas, la misma luego se pulveriza con cualquier producto químico con las que las mezcla el elaborador, y por lo general se fuma.

“Me desmayé. Me desperté en Woodhull escuchando las máquinas de mensajes. Decían: ‘Usted perdió el conocimiento; tuvo una sobredosis de K2’”, comentó Ditrell Barnes, de 30 años, un día después de que personal de emergencias lo encontrara inconsciente cerca de Myrtle Avenue, Varios de los consumidores como Barnes dicen que el efecto de un “buen viaje” con K2 les da claridad de pensamiento y euforia, y que un mal viaje puede provocar alucinaciones o furia incontrolable. Algunos quedan atontados y por eso el término “zombies”. Los partes médicos describieron a un paciente con la mirada perdida e importantes sudores, movimientos lentos y mecánicos, pero con el corazón latiendo normalmente.

El informe científico señala, además, que para evitar la regulación, estas drogas están en constante evolución, provocando así un mayor descontrol en las posibles consecuencias sobre sus consumidores. Sobre el tema, Nápoli dice "hay una movida para que las drogas sintéticas aparezcan en el mercado. Es más simple hacerlas en una cocina o en un laboratorio y se buscan efectos nuevos, más potentes".

El año pasado, solo en Nueva York esta droga fue responsable de 6 mil atenciones en urgencias y provocó dos muertes. En julio, cuando la ingesta fue masiva, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos informaron que en sólo tres días, 130 personas habían tenido que pasar por el hospital por consumir algún tipo de marihuana sintética. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, y el jefe de la policía de Nueva York, Bill Bratton, mientras, se comprometieron a intensificar la persecución del comercio de esta droga.