Del Potro anuncia sus dos exhibiciones de fin de año ante el español Ferrer

Juan Martín Del Potro, de 28 años y campeón del US Open 2009 brindará una conferencia de prensa a las 12 en el Salón Monserrat del Hotel Intercontinental, ubicado en Moreno 809, en la Capital Federal.



El tenista tandilense jugará dos veces ante Ferrer, de 34 años, ex "top ten" y tres veces campeón del ATP de Buenos Aires (2012, 2013 y 2014), la primera será el 27 de diciembre en el estadio DirectTV Arena, ubicado en Tortuguitas y con capacidad para 15.000 personas, y la segunda 24 horas más tarde en el Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad de Mar del Plata..



Del Potro regresó al circuito en febrero pasado en el torneo de Delray Beach tras haber dejado atrás la tercera operación en la muñeca izquierda y escaló desde el puesto 1045 del ranking mundial de la ATP hasta el 38 que ocupa actualmente, con actuaciones sobresalientes y un título, el que ganó en Estocolmo.





La "Torre de Tandil", medalla de plata en los Juegos de Río 2016, le ganó este año al escocés Andy Murray (en la Copa Davis), al serbio Novak Djokovic (en Río), al suizo Stan Wawrinka (en Wimbledon), al serbio Marin Cilic (en la Copa Davis), al austríaco Dominic Thiem (en Madrid y el US Open), al español "Rafa" Nadal (en Río) y al belga David Goffin (en Basilea), es decir a los mejores tenistas del circuito, a pesar de que se trató del año de su regreso al tenis y eligió cuidadosamente cada torneo que jugó, y le dio prioridad a la Copa Davis.



En la Davis, el tandilense no estuvo en la victoria de la ronda inicial sobre Polonia (3-2), en Gdansk, y regresó al equipo luego de casi cuatro años en el éxito frente a Italia (3-1) en Pesaro, y luego descolló en los éxitos ante Gran Bretaña (3-2) en Glasgow y Croacia (3-2) en Zagreb.



El próximo compromiso de Argentina en la Davis será el 3, 4 y 5 de febrero de 2017 como local de Italia en el Parque Sarmiento y sobre superficie de polvo de ladrillo.



Según adelantó a Télam una fuente cercana al entorno del tenista, lo más probable es que no juegue la serie ante los italianos en la que Argentina iniciará la defensa del título.