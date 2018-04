ROSARIO|La Fiscal Saccone solicitó la elevación a juicio de la banda del Venadito o Cartel de Santa.

El requerimiento de la fiscal federal 3 de Rosario, Adriana Saccone, tiene como principal imputado al sindicado jefe de la asociación criminal, Franco Ismael "Venadito" A., y también al sargento Horacio Oscar M. En tanto que Miguel Ángel W., alias "Viejo Miguel" y radicado en la ciudad bonaerense de Pilar, está acusado de ser el proveedor de la droga que la banda luego comercializaba.

De acuerdo a la imputación, los estupefacientes eran adquiridos en la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño y luego fraccionados para su venta al menudeo en las localidades santafesinas de Firmat y Venado Tuerto.

La investigación se conoció el 6 agosto de 2014, cuando 160 integrantes de fuerzas antinarcóticos realizaron 23 allanamientos simultáneos en Firmat, Elortondo, Venado Tuerto y en varias localidades bonaerenses, en un procedimiento que se denominó "Operativo Sur".

En total, se secuestraron 5,882 kilos de cocaína; 1,795 de marihuana; 68 celulares; un handy con frecuencia policial; siete balanzas, 287 mil pesos en efectivo, nueve armas de fuego y dos granadas; mientras que fueron detenidas 18 hombres y cinco mujeres.

Días después, el sargento M., quien ya era investigado a nivel administrativo por presunto enriquecimiento ilícito, se entregó en la Jefatura de Policía de la localidad de Melincué.

"La fiscal Saccone llevó adelante varias tareas investigativas que determinaron la existencia de una estructura delictiva que contaba con el liderazgo, organización y financiamiento de uno de los imputados (…) y con otros integrantes que respondían a sus órdenes en la cadena de tráfico de estupefacientes, encargados de la comercialización al menudeo", informó el Ministerio Público Fiscal de Rosario.

Otras fuentes de la investigación recordaron a Télam que la banda del "Venadito" cobró importancia cuando quedaron detenidos dos sospechosos de narcotráfico en el sur santafesino: Carlos Andrés "Vasco" A. y Aldo "Totola" O. el primero de Villa Cañás y el segundo de Firmat.

Estos dos hombres fueron apresados en el marco de otra causa y actualmente son sometidos a juicio oral junto al ex jefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, acusado de ser cómplice del negocio narco.

LA BANDA DEL VENADITO

"Cuando cayeron el Vasco A. y Totola O., la banda del 'Venadito' aprovechó ese vacío y se quedó en la comercialización de estupefacientes", detalló un investigador consultado.

De acuerdo a este pesquisa el Venadito era "muy celoso" con el manejo del negocio y se encargaba él mismo de realizar las compras.

Durante la investigación se realizó una gran cantidad de escuchas telefónicas -grabadas en 1.500 Cd's luego registrados en más de 6 mil fojas del expediente-, de la que se desprendió que dentro de la banda había ciertas desinteligencias.

En ese sentido, los pesquisas indicaron que el Viejo W. llegó a amenazar lo por presuntas deudas, a raíz de lo cual, "Venadito" tuvo que vender unas cabañas que había adquirido en la provincia de Córdoba y una camioneta nueva.

En su requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Saccone acusó a todos los sospechosos de "tenencia con fines de comercialización en forma organizada y conjunta de las sustancias incautadas" con el agravante de "la intervención de más de tres personas". Dentro de esa calificación legal, A. está acusado como "organizador y financista" de la organización, mientras que en el caso del sargento M. la imputación se agrava por su condición de funcionario público.

Los investigadores añadieron que, en base a las escuchas, el policía está acusado de brindar información de la banda narco para que ésta eludiera la acción de la Justicia.

LA INVESTIGACIÓN DE DRUETTA

La investigacion sobre la actividad de esta banda fue llevada por el entonces jefe de la BOD VIII, Alejandro Druetta , quien hoy esta en la mira de la justicia federal por connivencia con un narco rosarino, precisamente cuando tenìa la jefatura de la Brigada en la URVIII. En el marco de los allanamientos se secuestró un importante suma de dinero, aproximadamente 280 mil pesos, 5,5 kg de cocaína y 1,5 kg de marihuana, si bien esta última no era el fuerte de la banda. Además se secuestraron 8 armas largas y corta y 2 granadas EAM 5 de fabricación española con su vaso de fragmentación que por Orden del Juzgado federal interviniente fueron detonadas el mismo día de los allanamientos en un campo.

EL CARTEL

La Organización Criminal que autodenominaba “EL CARTEL DE SANTA” (por Santa Fe), y este mote es detectado en una escucha telefónica, un día que se reúnen en la casa del jefe de la banda un tal Venadito que estaba viviendo en Firmat. El es quien se encargaba de llamar a cada uno de sus segundas líneas, o sub fefes de su organización para hablar de cómo se va a distribuir y organizar el negocio de la venta de estupefacientes que el comandaba y a cada uno de ellos los cita diciendo “ se reune el cartel en mi casa ,el cartel a pleno” y se trata del Cartel De Santa y así el mismo lo titula desde entonces La organización estuvo dedicada hasta el día de los allanamientos a la venta de drogas y llevaba una permanencia de un año en la región.

El Venadito era el encargado de traer la droga desde Buenos Aires y la distribuìa a sus Socios – Subordinados, que son 7 en importancia y rango; estos a su vez la redistribuìan hacia abajo a otros empleados propios de menor rango ( entre ellos aparecería un Comisario, que presta servicios en la URVIII ), todos integran el engranaje del Cartel, (vendiendo, distribuyendo, brindándole autoprotección, comprando armas, etc ) la droga que les baja de Bs As, la que siguen revendiendo y distribuyendo a un sector mas alejado de la cabeza de la pirámide y así sucesivamente era distribuida a cadetes en moto, deliverys, remises, kioscos y búnkeres.

El informe oficial señala que esta droga, que entra a la provincia de Santa Fe desde Buenos Aires, se distribuye en Venado Tuerto, Hughes, Firmat, Elortondo, Melincue, Chabas, Villada, Cañada de Gómez y otros departamentos vecinos al de Gral López; esta era una banda muy bien organizada, donde su líder hace sentir su supremacía al resto, a su vez los mandos medios altos, también estaban estructurados de manera que sus subordinados no lleguen a hablar ni saber de la cabeza de la pirámide y mucho menos al proveedor o Linea Superior de abastecimiento .

EL VIEJO

La línea de abastecimiento estaba en Buenos Aires, a cargo de un sexagenario conocido por el alias “el viejo”, quien lideraría una banda dedicada a estafas ( por ejemplo ploteaban camionetas con la simbología del gobierno nacional de precios cuidados , tenìan credenciales truchas y entran a los supermercados chinos de Bs As aduciendo ser del gobierno y con una tablita, al encontrar algún precio de los cuidados que no esta en la góndola, los extorsionan y le sacan entre 40 a 60 mil pesos, bajo amenazas de clausura del local).También se dedicaban a autos doblados ( vale decir con numeración duplicada ), autos de alta gama, ( BMW ) camionetas tipo Renault master, etc; a su vez descubrieron que planeaban un golpe grande a una caja según decían ( puede ser un blindado o similar ) para el cual le pedían al líder local ( el Venadito ), le consiga desde su lugar pistolas calibre 40, escopetas Itaca o ametralladoras, dado que “ necesitaban armas grandes, para un trabajo grande que planean, y por eso encargan armas grandes que metan miedo y funcionen bien “.