VENADO TUERTO | Pedido de paradero de Sebastian Barrera

Manifestó que hace más de 20 días que no sabe nada de su hijo Sebastian Ramiro Barrera de 22 años, pelo castaño lacio, ojos marrones, tez blanca, contextura delgada, mide 1.70 mts. y peso aproximado 60 kg. Se comunicaron con la ex novia con domicilio en Firmat quien manifestó que no sabe nada del joven desde el 29 de Marzo, en tanto que el padre del joven con domicilio en la localidad de Corral de Bustos manifestó que no sabe nada de su hijo desde el sábado 21 de Abril. Según el testimonio de la madre su hijo sufre de adicciones temiendo por la integridad física.

Cualquier noticia acerca del paradero del Sebastián Ramiro Barrera comunicarse al número (03462) 421613 de la Comisaría Segunda o a los números (03462) 15320899 (03462) 15328280 de la Sra. Barrera Ariana Andrea. Se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto.