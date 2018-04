Los trabajadores de Vasalli tomaron la planta de Firmat para prevenir su vaciamiento

Los trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vasalli, decidieron hoy en asamblea tomar por tiempo indeterminado la planta de la ciudad de Firmat al considerar que podría producirse un vaciamiento de la empresa y para custodiar los bienes de la misma.

Esta tarde, el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica, Pablo Cerra, comentó a La Capital que "anoche recibimos el informe de la Secretaría de Industria de la provincial, que está haciendo bien su trabajo, sobre la situación de la empresa y el mismo es lapidario respecto a la situación financiera de Vasalli".

Tras indicar que en parte hacían responsable a las políticas económicas del gobierno nacional, Cerra resaltó que "desde hace tiempo se viene notando que hay un vaciamiento en la empresa y hay un pasivo que no sabemos de dónde salió. Ante esta situación decidimos realizar una asamblea y todos los trabajadores estuvieron de acuerdo en que una solución sería tomar las instalaciones por tiempo indeterminado para evitar que se produzca un vaciamiento de la empresa y hasta que los responsables nos den alguna respuesta".

Según explicó el letrado, "ya no sabemos con claridad desde qué fecha se adeudan salarios. Pero hay muchísimos trabajadores a quienes se les adeuda entre 80 y 90 pesos y con semejante hueco nadie puede vivir. Es incumplimiento tras incumplimiento. Por eso estamos en una situación límite, lamentable y espantosa. La gente no tiene para comer".

Cerra destacó la "cohesión de los trabajadores, que están encolumnados detrás del gremio y que tienen esperanzas de que la situación se pueda solucionar".

La crisis de Vasalli se extiende en el tiempo. Ya el año pasado, los nuevos titulares de la firma habían planteado la necesidad de ofrecer retiros voluntarios para achicar el plantel de 500 trabajadores con el que contaba la empresa al considerar que la cantidad de empleados no era la conveniente para sostener y fortalecer su funcionamiento y competitividad.

Después, los incumplimientos salariales de la empresa condujeron a la realización de medidas de fuerza de parte de los empleados y hasta cortes de ruta.