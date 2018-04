La UOM acató la conciliación obligatoria y se levantó el paro de la semana próxima

Los representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acataron hoy la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación, motivo por el cual quedó sin efecto el paro previsto para el jueves de la semana próxima, luego de que ayer fracasara nuevamente la negociación paritaria.

Con la aceptación de la conciliación no habrá paro el jueves de la semana próxima, de acuerdo a la medida lanzada ayer por los metalúrgicos, tras el nuevo fracaso en la reunión que llevaron adelante ayer los representantes de la UOM y las cámaras empresarias del sector.

La conciliación fue dictada desde las cero hora del miércoles 2, de modo que a partir de ese momento las partes tienen quince días para negociar.

De hecho, el miércoles están citadas las partes a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo donde intentarán llegar a un acuerdo. "Tenemos por delante quince días para seguir discutiendo. Ojalá podamos llegar a un acuerdo para no tener un conflicto", sentenció Antonio Donello, secretario General de la UOM Rosario, a La Capital.



No obstante advirtió que en caso de no haber acuerdo "luego de que se cumplan esos quince días tenemos las puertas abiertas para tomar las medidas que creamos necesarias".

El dirigente gremial se mostró muy preocupado, no sólo por este tema sino también por la situación particular que atraviesan algunas industrias de la zona, como la fábrica de cosechadoras Vasalli, donde peligran alrededor de 450 puesto de trabajo de manera directa y otros 300 de manera indirecta.



"La ciudad de Firmat podría tener una crisis social muy grande en caso de que la fábrica no siga adelante", argumentó, al tiempo que resaltó que "la empresa hay que mantenerla abierta, sino el conflicto social puede ser muy duro".

Y enseguida se preguntó como se hace para "mantener 700 familias sin trabajo, con gente que está por encima de los 50 años y que todavía no se pueden jubilar. Qué camino van a tomar. La situación social puede tornarse muy grave y hay un Ministerio de Trabajo de la Nación totalmente ausente".

"Hay que tener el Estado presente, los gremios y la comunidad trabajando para ver cómo mantenemos la empresa abierta", sentenció el dirigente gremial.