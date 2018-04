ROSARIO | Asestaron duro golpe a una de las bandas narcocriminales de la ciudad

El primer trabajo conjunto realizado por fiscales provinciales y federales junto a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) fue un duro golpe contra la banda criminal de René Ungaro y su apéndice, la gavilla de la familia Funes. Tras 41 allanamientos, que incluyeron calabozos de las cárceles de Piñero y la Alcaidía de Mujeres del penal de Pérez, policías provinciales y federales detuvieron a 13 personas y secuestraron varias armas de fuego además de una cantidad indeterminada de droga. Entre los principales detenidos están Daniela Ungaro, hermana de Lelio y René; y madre de los hijos del asesinado empresario narco Luis Medina; y Jorge "Gordo" Funes, padre de los cabecillas de la banda que lleva su apellido.

En tanto, se requisaron los calabozos de Piñero donde están Alan y Lautaro "Lamparita" Funes, René Ungaro, Carlos Jesús "Pelo Duro" Fernández; y en la Alcaidía de Pérez donde está Jorgelina "Chipi" Selerpe. Otro personaje buscado fue Lelio "Chapita" Ungaro, quien no fue localizado por los pesquisas.

"Los Miserables"

En una rueda de prensa en el nuevo Centro de Justicia Penal, los fiscales provinciales Gisela Paolicelli (Unidad de Investigación y Juicio) y Matías Edery (Flagrancia) junto a su par Federal Claudio Kishimoto, valoraron los operativos que llevaron adelante la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

El operativo conjunto respondió al acuerdo que en octubre de 2016 firmaron la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y el gobernador Miguel Lifschitz para la creación de la delegación local de la Procunar, inaugurada el 24 de febrero de 2017.

Los fiscales provinciales explicaron que los 41 allanamientos tuvieron como foco domicilios relacionados a las bandas de los Ungaro y los Funes. La contraparte de estas bandas es liderada por Alexis Caminos y el recientemente asesinado Ariel "Tubi" Segovia, quienes indirectamente responden a Los Monos.

Según la Fiscalía provincial, varios de los detenidos serían imputados el domingo como integrantes de la banda de "Los Miserables", grupo por el que en mayo de 2017 fueron acusados entre otros Alan y "Lamparita" Funes y "Chipi" Selerpe como integrantes de "una asociación con permanencia en el tiempo para cometer delitos indeterminados contra la propiedad, la libertad y la integridad física de las personas".

Los fiscales desestimaron que los allanamientos tuvieran vinculación con el asesinato de Ariel "Tubi" Segovia, atacado a traición el martes en su celda de la cárcel de Coronda. "Este operativo fue coordinado con el fiscal Kishimoto varios días antes de ese homicidio", explicó Edery.

Kishimoto, por su parte, se mostró cauto y expresó que no brindaría mayores datos sobre los operativos para no entorpecer su investigación. "Estamos trabajando sobre una hipótesis muy concreta que, a partir de muchos de los resultados de los allanamientos, pudimos corroborar. Lo que se investiga es una bajada de línea desde el lugar de encarcelamiento de algunas personas hacia el negocio en la calle", indicó el fiscal federal que no dio detalles de la droga incautada.

En Funes

Entre los 13 detenidos, sobresalieron dos mujeres. En una vivienda de Tomás de la Torre al 3000, en la localidad de Funes, fue detenida Daniela Ungaro, hermana de Lelio y de René e hija de "Bola", condenado y preso en la cárcel de Piñero por el homicidio de Roberto "Pimpi" Caminos. En esa misma casa, ubicada a la altura de la garita 12 de la ruta 9, el 30 de diciembre pasado fue detenido Carlos Jesús "Pelo Duro" Fernández, uno de los hombres presentados como líderes en la causa de "Los Miserables", por sobre la figura de "Lamparita" Funes.

Demacrada, lejos de sus días de apogeo junto al empresario Luis Medina, asesinado el 29 de diciembre de 2013 y con quien tuvo tres hijos, Daniela Ungaro salió esposada y escoltada por una agente de la PSA de su casa con cámaras de vigilancia que no le fueron útiles. Tras ella salió detenida su hija Solange.

Junto a Medina, Daniela salio de la pobreza de los monoblocks del Parque del Mercado donde creció junto a sus hermanos y se instaló en el glamour de la noche rosarina y bonaerense. Se separaron en agosto de 2012, la época en que comenzó a funcionar la franquicia del boliche Esperanto en Rosario que abrió Medina, pero quedaron ligados por dos sociedades armadas un año antes.

Daniela tenía en aquel momento dos antecedentes por infracción a la ley de drogas: uno de octubre de 2010 y otro de mayo de 2003, este último por un allanamiento registrado en su departamento de la Torre 8 de Sánchez de Thompson al 200 bis, lugar por el que ayer pasó la policía.

La noche del viernes 19 de mayo pasado Daniela fue detenida en un control vehicular sobre la ruta 9, en Funes. Al realizarle el test de alcoholemia se estableció que circulaba con 1,3 gramos de alcohol en sangre. Y en el auto hallaron 36 gramos de marihuana, 1.2 gramo de cocaína, una balanza digital, 7.600 pesos y 50 euros. Por eso se le abrió una causa por infracción a la ley de drogas.

La otra mujer que resalta entre los detenidos es Brisa Belén A., la muchacha de 18 años que acompañaba a Jonatan "Bam Bam" Funes en un Audi A3 cuando lo asesinaron a balazos el 5 de febrero pasado tras salir de visitar a sus hermanos en el penal de Piñero. Brisa contó que ese día Emiliano "Jija" Avejera, por entonces jefe de la barra de Newell's, bajó de una Ford EcoSport y liquidó a balazos a "Bam Bam". Luego fue hasta el Audi en el que estaba ella y le dijo: "Puta, te dejo viva para que denuncies". Horas más tarde Brisa dijo que cuando iba al velorio de "Bam Bam" la quisieron matar.

Según la investigación del fiscal Kishimoto, la muchacha tendría un rol importante en la banda de los Ungaro/Funes y el negocio del narcomenudeo en la calle ordenado desde el interior de la cárcel.

Presos y secuestros

Según el parte dado a conocer por la Fiscalía provincial los allanamientos se realizaron en Chacabuco al 3800 donde se secuestraron un revólver calibre 38 con siete municiones, diez balas 9 milímetros y un cartucho calibre 32. Allí fueron apresados Nélida Carmen E., Alicia Carmen R. y Alanís Sofía R.

En el 4º piso de la Torre 7 de Sánchez de Thompson al 200 bis se secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros con 14 municiones, un revólver calibre 32 con 6 balas y fueron detenidos Gaston Leonardo R., Jeremías Omar "Gordo Springfield" A. y Matías Ezequiel "Mojarra" O.

En el tercer piso del Núcleo 12 de Lola Mora e Hipócrates fue apresada Brisa A. y se incautó un chaleco antibalas, dos cargadores 9 milímetros, 37 municiones calibre 22 largo, 32 balas 9 milímetros y cuatro cartuchos calibre 12.

En Juan Manuel de Rosas al 4100 fue apresado Jorge Daniel "Gordo" Funes. En Cepeda al 5100 incautaron un revólver calibre 32 y fue detenida Gladys A. Y en Berutti al 1700 fue apresado José Ubaldo M. y le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros con 11 proyectiles y dos cargadores del mismo calibre.