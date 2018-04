Con presencia policial: Confuso conflicto laboral en Venado Tuerto

En ese lugar hay una panadería mayorista y cuando llegó un camión para descargar harina se ocasionó el conflicto.

Resulta que el personal de UATRE afirma que hay un convenio para que todos los camiones harineros que entren a Venado Tuerto sean descargados por personal de UATRE de nuestra ciudad, pero este camión trajo personal por fuera del gremio de UATRE para ser descargado.

Fue así como UATRE no dejó descargar el camión y se ocasionó el conflicto que cuenta con fuerte presencia policial.

Maximiliano Báez, representante de UATRE, explicó: "Hace tiempo que estos muchachos vienen haciendo el trabajo de esta forma; trabajo clandestino. La harina es legal, pero lo que ellos hacen no es legal".

"Ellos tienen que trabajar bajo el convenio colectivo de UATRE", afirmó Báez volviendo a remarcar que hay una ley que afirma que la descarga de estos camiones la tienen que hacer trabajadores de Venado Tuerto, y no de afuera.

La presencia policial se debe a que hubo un momento de tensión entre el camionero y los representantes de UATRE; afortunadamente las cosas no pasaron a mayores por la presencia de los efectivos.