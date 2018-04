SANTA FE - El gobierno provincial pagará un bono de 2500 pesos a los trabajadores estatales

El gobierno provincial resolvió hoy la entrega de un bono a los trabajadores estatales de 2500 pesos por única vez, en concepto de adelanto de la cláusula gatillo.

La decisión se tomó con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC),

Al mencionado bono se le sumará una modificación a la cláusula de resguardo salarial pactada que consiste en disponer una revisión intermedia en el mes de junio sobre la acumulación del IPC diciembre-mayo. Si el acumulado superara el 9% de aumento inicial, se adelantará a agosto la diferencia resultante.

"Vamos a otorgarle por una única vez (a los empleados públicos santafesinos) un bono de $2.500. El pago se realizará por complementaria en mayo, seguramente después de que se realice el pago de los salarios", adelantó Pablo Farías, ministro de Gobierno y Reforma del Estado provincial.

"No estamos haciendo nueva convocatoria de paritarias. Tiene que ver con lo que pasó en la paritaria docente la semana pasada, donde incluimos la posibilidad de cambiar la cláusula gatillo, otorgando una cifra no remunerativa para paliar incrementos", destacó Farías.

Por otra parte, el ministro aclaró que el bono de 2.500 pesos "es para agentes de la administración central, no es para docentes porque ellos hicieron un acuerdo la semana pasada"

El bono incluye solamente a los activos. Toda la administración central, incluyendo la policía. No se incluye a empleados del Poder Legislativo ni Judicial. No se determinó aún la situación de los profesionales de la salud porque la paritaria aún no está cerrada.

Con respecto a los días descontados a los trabajadores por los paros, el mandatario declaró que "son efectivos los descuentos y no hay una resolución al respecto todavía".