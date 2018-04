VENADO TUERTO|Cooperativa a puertas cerradas.

Ante la reciente Resolución de la Dra. María Celeste Rosso respecto de retrotraer las tarifas de energía eléctrica al mes de diciembre de 2017, la CEVT se vió obligada a cerrar las puertas desde del día miércoles 25 de abril de 2018 hasta nuevo aviso, ya que se encuentra abocada al tratamiento del tema, acción en la que está involucrado todo el personal administrativo. Así pues, aclara a sus socios que por el momento y hasta que la situación nos lo permita no habrá cortes de energía por falta de pago ni resentimiento de calidad de servicio.

En primer lugar la CEVT comprende los perjuicios que les causa a todos sus asociados, pero quiere alertar sobre las implicancias negativas e incalculables que significa este fallo tanto para nuestra Entidad como para la ciudadanía. Entendemos que no se ha mensurado la tremenda magnitud de esta decisión judicial avalada por todo arco político, desde el Intendente hasta todos los concejales, que no han reparado en las consecuencias económicas que perjudican a la Cooperativa en el patrimonio de sus socios.

La Resolución judicial que alcanza a los socios de Tarifa 1 de la CEVT le significa por retrotraer desde el mes de diciembre en adelante hasta la culminación de la medida cautelar, una pérdida de entre 46 a 48 millones de pesos, ya que sigue comprando la energía a la EPE con los nuevos cuadros tarifarios fijados por el Gobierno Nacional. De seguir adelante esta medida, y de persistir en esta línea las Instancias Judiciales Superiores, se corre el serio riesgo de que no se pueda prestar más el servicio eléctrico, y hoy la CEVT está en el umbral del desfinanciamiento. Por ultimo queremos señalar que los próximos días serán decisivos para el futuro funcionamiento de la Entidad.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CEVT