"Impotencia total": El relato de un periodista venadense víctima de la inseguridad

Fueron dos malvivientes que se movilizaban en moto, uno con casco y el otro con capucha. Este último lo apuntó con una escopeta recortada y le robó el dinero que tenía en ese momento.

Pagano utilizó su programa en FM Nostalgia 92.1 para contar el mal momento que le toco vivir: "Anoche fui víctima, frente a mi domicilio, de un hecho de robo. Esto ocurrió alrededor de las 22:30hs. cuando llegaba a mi domicilio observo a dos individuos que estaban en la esquina, dos jóvenes en una moto".

"Uno siempre esta sospechando algo. Mi señora baja para abrir el portón para ingresar el auto, y en ese momento se vienen al lugar donde estábamos. Con la moto paran detrás del auto; uno queda sobre la moto (una persona mayor con casco), y el otro más joven (entre 15 y 16 años) baja con una escopeta recortada y me pide todo", siguió el relato el periodista venadense.

"Me reconocen quien soy, y empiezan a apurarse y a ponerse más nervioso. El temor es que me puedan ejecutar; preferí quedarme tranquilo. Le di la billetera y saqué los documentos", explicó Pagano y agregó: "Rápido se dieron a la fuga".

"Impotencia total; ese momento en que te está apuntando con una recortada un pibe que no tiene idea de lo que tiene en la mano. Con la cara cubierta, tapándose todo el tiempo. Uno busca la forma más rápida para poder solucionarlo", aseguró el reconocido periodista local.

Cuando ambos delincuentes se dieron a la fuga luego de cometer el robo, Héctor llamo al 911 y a los 15 minutos llegó un móvil del comando radioélectrico y luego el Submariante de la Comisaria Segunda. Obviamente el periodista hizo la denuncia.

"La verdad es preocupante los hechos delictivos que se están dando en la ciudad. Nos están robando, ¿que podemos hacer?; es la gran pregunta. Por suerte tenemos que decir no nos hicieron nada", finalizó Pagano.