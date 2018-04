Winograd por un escandaloso episodio en Palermo

Jacobo Winograd fue detenido el lunes luego de pelearse con un hombre en el barrio de Palermo. El hecho ocurrió en la esquina de Coronel Díaz y Avenida del Libertador, donde el mediático estacionó su auto sobre la senda peatonal para tomar algo en un bar.

Según se pudo saber , el individuo alertó al empresario sobre su mal accionar y este le dio una trompada. Segundos después, el damnificado lo increpó de forma discriminatoria: le dijo "judío de mierda".



Luego de pasar 16 horas en el calabozo de la Comisaría N° 15, Jacobo recuperó su libertad. "Le pegué un cachetazo a uno porque quería que un policía me haga la multa porque estaba parado en línea amarilla, cuando todos los coches estaban ahí. Le dije 'Ya me voy' y él me respondió 'Sos la peste, judío de mierda'. Lo corrí, le exigí que me pidiera perdón, y dos clientes, que ni los conozco pero eran judíos como yo, también le pegaron dos trompadas", expresó en diálogo con Teleshow.

"Le pegué una trompada suavecita, un cachetazo. Otros dos tipos le pegaron fuerte y lo lastimaron. Está todo filmado", agregó.