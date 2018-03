Una mujer que tiene la guarda de sus nietos fue agredida por su hija

La mujer agredida denunciò que en horas de la tarde mientras se hallaba en el dormitorio de la planta alta de su domicilio, irrumpió en forma violenta su hija, quien la agredió en forma verbal por medio de insultos mientras le advertìa que se iba a llevar los chicos,dos niños mellizos de 8 años de edad, los que actualmente se encuentran al cuidado de sus abuelos, padres de la imputada. La mujer manifestò que su hija le decìa “ahora mismo me llevo los chicos y me voy a Venado” y que los chicos lloraban diciendo que no querían ir con ella. Temiendo un desborde la mujer solicitò intervención policial, cuyo personal ya en el lugar intentó disuadir a la joven y una vez que parecía logrado el cometido y que la situación se había tranquilizado, la hija de la denunciante se abalanzò contra su progenitora y la tomó de los pelos, arrancándole varios mechones de cabello y dándole golpes en varias partes del cuerpo.

Nuevamente intervino la policía, reduciéndola y trasladándola a sede policial. En sede policial la víctima instó acción penal y conforme lo ordenado por el Fiscal interviniente se imputó a la agresora por el delito de lesiones leves dolosas, además se dio intervención a trabajadoras de Asistencia Social de la localidad a fin de resguardar los derechos de los menores involucrados y la intervención del Juzgado de Familia de Rufino conforme lo estipula la Ley 11.529 de Violencia Familiar. El Fiscal dispuso la custodia esporádica en el domicilio de la víctima. Cumplimentados los recaudos legales la imputada recuperó su estado de libertad imponiéndole una restricción de 50 mts respecto de la denunciante.