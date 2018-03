Segundo llamado a juicio para Cristina Kirchner

La ex presidenta Cristina Elisabet Kirchner irá a juicio oral en la causa por irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz.

El juez federal Julián Ercolini dio por cerrada la investigación y dispuso que la ex mandataria y otras 15 personas fueran enviadas a juicio, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Kirchner, los tres detenidos, el empresario Lázaro Báez y su hijo Martín, quienes estaban a cargo de la empresa Austral Construcciones, así como el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex subsecretario de Obra Pública Abel Fatala.

Según una versión trascendida ayer en la prensa metropolitana, el Tribunal de juicio está integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, y Jorge Tassara. Juzgaron la tragedia de Once.

Esta es la segunda causa en la que la ex presidenta es enviada a juicio. La primera fue la del "dólar futuro" que está a cargo del Tribunal Oral Federal 1.

También se espera para los próximos días que el juez Claudio Bonadío mande a juicio el caso del memorándum con Irán, en el que Cristina Kirchner también está acusada.

En la causa de la obra pública se investigaron 52 contratos que Báez recibió para obra en la provincia de Santa Cruz por 46 mil millones de pesos.

Para los fiscales Gerardo Pollicita, Ignacio Mahiques, y para el juez Ercolini hubo irregularidades en esas concesiones porque muchas de ellas no se concretaron.

En enero pasado, la defensa de Cristina Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi, había pedido que la causa pase a juicio oral y estar presente en el sorteo.

“En la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes, con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan en los requerimientos de elevación a juicio”, sostuvo la defensa.

En la elevación a juicio de la causa, el juez Ercolini rechazó los pedidos de sobreseimiento de oposición de De Vido, Báez y otros acusados, de ser enviados a juicio.

Entretanto, De Vido está detenido en la cárcel de Marcos Paz por otras causas de corrupción: Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la compra de buques de gas licuado.

Báez tiene prisión preventiva en la llamada "ruta del dinero K", una investigación que el juez federal Sebastián Casanello ya envió a juicio oral y quedó a cargo de otro Tribunal, el Oral Federal 9.