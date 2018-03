De Alfonso Prat-Gay a Alberto Abad, las bajas más resonantes del gobierno de Mauricio Macri

Al llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macripresentó a su gabinete como "el mejor equipo de los últimos 50 años". Por aquellos calurosos días de diciembre de 2015, todo hacía creer que el mandatario no modificaría la estructura de su Gobierno y finalizaría su mandato con casi todos los apellidos que lo acompañaron en aquella fotografía tomada en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, en poco más de dos años de gestión, el Gabinete sufrió bajas de renombre -por renuncias o alejamientos- que tiraron por la borda la premisa del Presidente. La reciente renuncia de Alberto Abad a la AFIP, en medio de versiones cruzado por su rol en el ente recaudador, sumó un nuevo integrante a la lista.

Las tormentas que Costantini no pudo pilotear

Llegó a dirigir Aerolíneas Argentinas tras un exitoso paso por General Motors pero a menos de un año de asumir la conducción de la línea de bandera abandonó su cargo. "Yo no me fui, eso es importante. Mucho se habló y no quise salir a hablar. Fue una decisión de mi jefe, del ministro (Guillermo) Dietrich”, explicó Isela Costantini tiempo después de su salida.

Isela Costantini dirigió Aerolíneas durante 2016



El despido de Prat-Gay en el sur

Tan sólo 20 días después del "retiro espiritual" que Macri compartió con sus ministros en Chapadmalal en los primeros días de diciembre de 2016, el entonces ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, fue separado del cargo. Un día después de la Navidad, Macri lo recibió en el lujoso complejo de cabañas Cumelén, en Villa La Angostura, para explicarle los motivos de su decisión.

En el Gobierno entendían que Prat Gay tenía formas autoritarias de trabajo que no se encontraban en línea con lo que pretendía el Presidente. Su salida provocó que la cartera se desdoblara en dos: el Ministerio de Hacienda quedó a cargo de Nicolás Dujovne, y el de Finanzas, en manos de Luis Caputo.

El funcionario abandonó su cargo por diferencias con el Gobierno



El "check-out" de la canciller Susana Malcorra

Dejó la Cancillería por cuestiones familiares, luego de algunos inconvenientes de salud de su marido. Malcorra contó que luego de la Semana Santa de 2017 se reunió con Macri para comunicarle que abandonaría sus tareas. "Le dije: 'Acá esta mi carta, no tiene fecha y la idea es hacer esto de la mejor manera posible para que no sea disruptivo, pero la decisión está tomada'", sostuvo.

Malcorra abandonó sus tareas por razones de familia.



Bullrich, Martínez y Cano, del Gobierno a las urnas

De cara a las elecciones legislativas de 2017, el Gobierno decidió "sacrificar" algunas de sus piezas claves para obtener una victoria en las urnas. Esteban Bullrich dejó el ministerio de Educación para darle batalla a Cristina Kirchner en la Provincia de Buenos Aires, lo mismo que el extitular de la cartera de Defensa, Julio Martínez, quien se convirtió en candidato a senador por La Rioja. A ellos se sumó José Cano, el titular del Plan Belgrano, que encabezó la lista de Cambiemos en Tucumán.







Valentín Díaz Gilligan presentó su renuncia al presidente Mauricio Macri luego de quedar involucrado en un escándalo por no declarar una cuenta de más de un millón de dólares en un banco de Andorra. La Oficina Anticorrupción (OA) verificó que el subsecretario general de la Presidencia nunca informó en los anexos reservados de su declaración jurada la mencionada cuenta y el funcionario decidió dar un paso al costado.

El exfuncionario renunció envuelto en denuncias por supuesto lavado de dinero.



A estos apellidos se suman el de otros exfuncionarios que se alejaron del poder por diversas razones. Carlos Melconian es uno de ellos. El expresidente del Banco Nación reveló, tiempo después, que su salida se debió a las diferencias con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Jorge Lemus, exministro de Salud de la Nación, también dejó su cargo por pedido del Presidente.

Melconian también tenía diferencias con la jefatura de Gabinete.



Aunque el exsecretario de Obras Públicas, Daniel Chaín, adujo motivos personales, la razón de su salida se debió al malestar que rondaba en la Casa Rosada por el retraso en la ejecución de obras públicas. Por su parte, Carlos Regazzoni, se fue del PAMI en medio de rumores sobre una pelea con el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui y la resistencia a mayores recortes en el ente que dirigía.

La lista continúa: el ex vicecanciller Carlos Foradori fue el primer funcionario del Gabinete en dejar su cargo. Cercano al radical Ernesto Sanz, tenía una relación distante con quien, por aquellos días, ocupaba el cargo de canciller: Susana Malcorra. El 9 de enero de 2017, el secretario de Salud de la Nación, Néstor Pérez Baliño, renunció a su cargo y explicó que su salida respondía a una restructuración dentro del Ministerio. También Miguel del Sel decidió alejarse del Gobierno: renunció a su cargo como embajador de Panamá para dedicarse nuevamente al humor, con la vuelta de los Midachi.

Del Ministerio de Salud también se fue el vice Néstor Abel Pérez Baliño, mientras que Carlos Cobas renunció a la Dirección de Logística de Presidencia, vinculado a adjudicación de rutas aéreas para la empresa Avianca. A tres meses de las PASO, renunció el subsecretario de Vínculo Ciudadano, Guillermo Riera.