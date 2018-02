Elisa Carrió: “Los Moyano son una familia de criminales”

Después de un prolongado silencio Elisa Carrió volvió con todo y apuntó contra los Moyano, a los que calificó como “una familia de criminales”. La diputada de la Coalición Cívica en Cambiemos ratificó su apoyo al presidente Mauricio Macri en el “combate contra las mafias” y, fiel a su estilo, criticó que hubo demora en el desplazamiento del exsubsecretario General de Presidencia Valentín Díaz Gilligan.

Carrió hizo estas declaraciones en plena tensión del Gobierno con los Moyano, enfrentados a Macri, y a pocos días de la multitudinaria marcha de Camioneros de la semana pasada, en la que el sindicalista dijo que no tiene miedo de ir preso y que “por ahora” no está implicado en ninguna causa de corrupción.

La legisladora calificó a Hugo Moyano como el jefe de la “mafia sindical” de que la que habla el Presidente y tildó de “criminal” al sindicalista. “Es un criminal, es una familia de criminales. No toda su familia, pero al menos él y Pablo Moyano seguro. Y cuando digo criminales digo criminales, no solo de robo de dinero. Muchas muertes que no se explican, muchas muertes tapadas”, acusó.