CAMBIEMOS NO DARÁ QUÓRUM: LA LEY DEL ABORTO DIVIDE A LOS LEGISLADORES

Con la luz verde de Macri para dar un primer paso hacia la despenalización del aborto, los distintos bloques parlamentarios ya anticipan un intenso debate en el inicio del año legislativo. Un grupo de diputadas de distintas bancadas presentarán un proyecto para avanzar con el tema y pedirán una sesión especial para el 8 de marzo, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer. Pero desde Cambiemos ya pusieron el primer freno: no darán quórum. En estos casos, la estrategia del oficialismo es dejar que la oposición junte el número necesario para arrancar la sesión y ahí sí sumarse a dar el debate.



Como sospechan que no se alcanzarán los 129 diputados, por ahora eligen mirar desde afuera. Y en caso de que sí hubiera quórum, se necesitarían los dos tercios de los votos para dar media sanción a la iniciativa, lo que complicaría aún más el éxito de la maniobra. En paralelo, diputados del oficialismo están trabajando en el texto con representantes del Ministerio de Salud y anticipan que además del aborto se incluirán temas de adopción, subrogación de vientre y se incorporaría la novedad de una compensación –similar a la AUH– para “convencer” a aquellas mujeres que ven el aborto como una opción. “No queremos reducir el debate a ‘Aborto Sí, Aborto No’”.



De acuerdo con un sondeo realizado por PERFIL, la mayoría de los bloques mantienen diferencias y darán libertad de acción. En el PRO, Emilio Monzó y Nicolás Massot mantienen el rechazo; Daniel Lipovetsky y Sergio Wisky se expresaron a favor. En la Coalición Cívica: Elisa Carrió está en contra, el resto está a favor o aún no hizo pública su posición. Las divisiones también se registran en la UCR, el Frente Renovador, en menor medida en el Bloque Justicialista (donde predomina el no). El FIT y el Socialismo están a favor. En rigor, la principal grieta no es entre oficialismo y oposición, sino entre porteños/bonaerenses vs. el resto de país. “Nos están corriendo por izquierda”, ironizó un kirchnerista que si bien marcó que la bancada tiene ahora una composición más progre, es probable que no resulte suficiente.