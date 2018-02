Se postergó el juicio oral al “Caballo” Suárez para septiembre

Debía comenzar hoy, pero se reprogramó para cuando el tribunal oral tiene previsto terminar con los juicios Ciccone y la tragedia de Once

El detenido sindicalista Omar “Caballo” Suárez debía comenzar hoy a ser juzgado por entorpecer el ingreso de barcos a los puertos. Pero el Tribunal Oral Federal 4 postergó el comienzo del juicio para el segundo semestre del año, para cuando tiene previsto descomprimir su agenda.

Fuentes judiciales informaron que la nueva fecha de juicio para Suárez y otros dos acusados es el 11 de septiembre a las 9:30 hs.

El año pasado el tribunal fijó para fines de febrero el comienzo del proceso porque preveía que los juicios al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Cicccone y al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia de Once –que comenzaron en septiembre y octubre pasado y que está realizando– iban a estar en su etapa final.

Pero eso no ocurrió y para no recargar el trabajo con tres juicios grandes en simultáneo los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñiguez decidieron postergar el juicio. Los magistrados tiene previsto terminar entre junio y agosto los juicios Ciccone y la tragedia de Once.

Suárez fue enviado a juicio oral junto a otros cuatro integrantes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) por no permitir el ingreso de barcos a los puertos.

El ex titular del gremio está preso desde septiembre de 2016 por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral y tiene otra causa en la que está procesado. Es por presunta asociación ilícita, coacción agravada y administración fraudulenta de parte de Suárez, de directivos del gremio y de la empresa “San Jorge Marítima S.A” que pedían dinero a compañías del sector naviero dinero en concepto de “donaciones” a cambio de permitir el ingreso de sus barcos a los puertos argentinos.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió el mes pasado que Suárez sea enviado a juicio oral en esa causa. Cuando eso ocurra el expediente se puede acumular al juicio que ya tiene el Tribunal Oral Federal 4.

Suárez estuvo preso en la cárcel federal de Marcos Paz y a fin de año el juez federal Luis Rodríguez le otorgó la prisión domiciliaria por su estado de salud. Pero dos semanas después la Cámara Federal revocó esa decisión y el gremialista volvió a prisión, esta vez a la cárcel de Ezeiza que tiene un hospital con mejor equipamiento para tratar su salud.