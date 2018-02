Un murciélago mordió a un nene en Mar del Plata y alertan por un "muy alto" porcentaje de casos de rabia

Un menor que estaba de vacaciones con su familia en la ciudad de Mar del Plata fue mordido por un murciélago. Su padre fue de inmediato a la Dirección de Zoonosis local donde se le realizaron las pruebas al animal y se inició un tratamiento preventivo para el niño. El hecho ocurrió a principios de febrero pero se conoció en las últimas horas cuando los estudios revelaron que el mamífero tenía rabia.

"Afortunadamente los padres llamaron a Zoonosis y se pudo realizar el tratamiento. Estamos atentos porque ha habido algunos casos en la provincia de Buenos Aires", explicó al medio local 0223 el subsecretario de Salud del Municipio, Pablo De la Colina.

El funcionario municipal señaló que en los últimos tiempos se detectaron algunos casos de rabia producto de mordeduras de murciélagos, pero no en animales domésticos. "Es una enfermedad que está controlada, pero seguimos con la guardia alta porque cada tanto surge algún caso", agregó De la Colina.

El nene de 6 años jugaba en la pileta de una casa ubicada en la zona de Playa Grande cuando fue atacado. Aunque no hay barrios específicos donde se encuentren murciélagos, si es normal encontrarlos en edificios abandonados, entretechos o cerca de los rollos de cortinas. Y se sabe que estos mamíferos tienen poca actividad durante el día.

Sin embargo, las autoridades locales advirtieron que el porcentaje de murciélagos que tienen el virus de la rabia "es alto". Patricia Hollman, directora de Zoonosis municipal analizó que es "muy inusual" que se den casos como este, y que "si bien el porcentaje es muy alto, no llegan a los 10 murciélagos por año".

Qué precauciones tomar

El último caso registrado en la ciudad balnearia fue hace 15 años, cuando un murciélago con rabia mordió a un anciano. En este sentido, la especialista recomendó a la población "no tener contacto directo con el animal, protegerse con guantes gruesos y taparlo con un frasco y ponerle una tapa o llamarnos a que lo pasemos a buscar, lo antes posible, para que pueda ser analizado".

Hollman explicó que los murciélagos que habitan en Mar del Plata "son insectívoros, no se alimentan de animales", y pidió que "no se haga una caza de brujas" con este tipo de mamíferos, "ya que es muy importante para mantener el equilibrio ecológico".

Las autoridades municipales recomendaron a la población que vacune a sus animales y que ante la mordedura de cualquier animal –murciélago, gato o perro– concurra de inmediato a la dirección de Zoonosis.