Hugo Moyano, el día después de la marcha: "Si el Presidente me convoca, me reuniría con él"

Un día después de una masiva convocatoria en el centro porteño, el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, se mostró dispuesto a reunirse con el presidente Mauricio Macri. "Si el Presidente me llama, voy a ir", declaró. Y ahondó: "Si el Gobierno cree que tiene que hablar conmigo, yo no me puedo negar a hacerlo. Es lo mismo que pasa con los empresarios: yo discuto algunas cosas, pero cuando tenemos que sentarnos a resolver problemas, tenemos que hacerlo".

El líder gremial, en diálogo con radio La Red, destacó que la movilización sobre la Avenida 9 de Julio fue "multitudinaria y se hizo con todo el orden y respeto por la democracia; eso muestra que no somos desestabilizadores", al tiempo que advirtió que si el Gobierno no da respuestas a las necesidades de los trabajadores se podría avanzar en la convocatoria a un paro general.

"No se ha conversado todavía, espero que no sea así. Si no hay respuesta a nada, y si la respuesta es reaccionar en contra, tarde o temprano la gente se cansa y recurre a la legitimidad y lo que establece la Constitución", planteó.

Sobre su relación con Macri, Moyano afirmó que la última vez que habló con el Jefe de Estado fue hace tres meses y reconoció que la relación se "rompió" por "las actitudes de muchos ministros y la falta de respuestas, porque no dan soluciones a nada; es todo verso", aunque ratificó: "Yo me voy a sentar si el presidente cree que se necesita sentarse conmigo".

En este punto, la crítica a numerosos dirigentes del Gabinete, como el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, agregó que "muchos funcionarios son anti (peronistas) y lo muestran en sus funciones. Creen que saben todo y están haciendo cosas que perjudican a las actividades". "Hay actitudes que toman muchos funcionarios que son de gorila", remató.



Hugo Moyano llegó al escenario principal sobre la 9 de Julio junto a su hijo, Pablo,

su abogado, Daniel Llermanos, y Gustavo Vera (La Alameda)