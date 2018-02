Ricardo Echegaray fue enviado a juicio oral

El ex titular de la AFIP está acusado por denunciar falsamente al ex ministro de Haciendo Alfonso Prat Gay. El caso recayó en el mismo tribunal que está juzgando a Boudou y a De Vido

Ricardo Echegaray, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante el kirchnerismo, fue enviado por primera vez a juicio oral y público.Será juzgado por la presunta falsa denuncia contra el ex ministro de Haciendo Alfonso Prat Gay.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el caso se sorteó ayer y recayó en el Tribunal Oral Federal 4 y el fiscal federal Abel Córdoba. Se trata del mismo tribunal que actualmente está juzgando al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por el caso Ciccone y al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la tragedia de Once, de la que hoy se cumplen seis años.

Junto con Echegaray también fueron enviados a juicio los ex funcionarios de AFIP Horacio Curien y Pedro Roveda.

La acusación es porque la AFIP utilizó información confidencial para denunciar penalmente en 2014 a Prat Gay de formar parte de una asociación ilícita que evadía impuestos a través de dos cuentas bancarias en Suiza de la familia de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat, a quien el ex funcionario le administraba las finanzas.

Pero según la acusación que realizó a fin de año el fiscal federal Carlos Stornelli cuando pidió el envío a juicio de la causa, la AFIP hizo la denuncia con información obtenida mediante un acuerdo con Francia sobre el que pesaba el secreto fiscal. Además, Echegaray reveló esa información a fines de 2014 en una conferencia de prensa.

Prat Gay inició un año después una querella penal. Primero el juez federal Claudio Bonadio procesó a Echegaray y a los dos ex funcionarios de la AFIP. Esa decisión judicial le significó a Echegaray su salida como titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo al que había llegado durante al inicio del gobierno de Mauricio Macri en representación del peronismo.

Luego la Cámara Federal revocó el procesamiento de Echagaray. El caso llegó a la Cámara Federal de Casación que ordenó que se dicte un nuevo fallo y la Cámara Federal procesó a Echegaray.

A fin de año, el fiscal Stonelli pidió que Echegaray sea enviado a juicio por los delitos de falso testimonio, revelación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Por su parte, acusó a Curien y a Roveda de haber sido instigados por Echegaray a ratificar la denuncia contra Prat Gay y de haber apartado a la justicia datos confidenciales.

El juicio estará a cargo de los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñiguez, quienes deberán dar los pasos de toda causa que llega a juicio hasta la fijación de fecha del proceso. El Tribunal Oral Federal 4 está realizando los juicios por los casos Ciccone y por la tragedia de Once, los que se prevén que culminarán en el segundo semestre del año.

Echegaray tiene otras causas penales en las que está siendo investigado. Está procesado junto a los empresarios detenidos Cristobal López y Fabián De Sousa por la evasión de 8.000 millones de pesos por parte de la compañía Oil Combustibles. La Cámara Federal resolverá en las próximas semanas si confirma esos procesamientos. En caso que eso ocurra, la causa quedará en condiciones de ser enviada a juicio oral.

El ex titular de la AFIP también espera que el juez federal Ariel Lijo resuelva si lo procesa por el caso Ciccone y el magistrado en lo Penal Económico Diego Amarante por la autorización presuntamente irregular para ingresar al país en 2006 autos para la representación diplomática de Taiwán cuando era titular de la Aduana.