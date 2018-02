VENADO TUERTO: ¿marcan los lugares que van a robar?

El local comercial "Loca Ella", de Castelli 559 de Venado Tuerto, fue robado en la madrugada de este martes por desconocidos que con absoluta impunidad, rompieron el vidrio del frente, entraron y sustrajeron una gran cantidad de prendas de vestir de mujer y una PC.

El hecho de robo fue anticipado esta mañana por el periodista Juan José López del móvil de Radio Jota FM 98.3, cuando informábamos que del local de "Loca ella" se llevaron una gran cantidad de prendas: jeans, vestidos, shorts, zapatos, carteras... además de una laptop que tenía en el negocio como material de trabajo. Su propietaria se enteró alrededor de las 4.30 cuando le dio aviso la Policía de que había sido víctima de un robo.

Georgina Vieyra contó: "Así quedó mi local, anoche me llaman a la madrugada avisando que habían entrado, se llevaron prácticamente toda la mercadería, en 15 minutos se van varios años de esfuerzo, no tengo palabras para describir este momento, la verdad no es la primera vez que pasa, y ni sé si voy a realizar la denuncia, solo espero que quien tenga el poder haga algo para que no siga pasando, los comerciantes hace años estamos expuestos en esta situación! A todos nuestros clientes gracias y hasta nuevo aviso esperamos vernos muy pronto", expresó la joven comerciante, quien desestimó de hacer la denuncia ante los inconvenientes que le causó la anterior ocasión que sufrió un hecho de robo.

No es la primera vez que le roban a este comercio. Ya había sufrido algunos hechos similares en su anterior ubicación, en San Martín pasando Roca. La última oportunidad había sido víctima de una mechera que le había sustraído prendas.

MARCAS SOSPECHOSAS

Las marcas que se ven en una de las fotos que publicamos, aparecieron hechas con aerosol en el cartel de tránsito que está ubicado exactamente frente al local de "Loca Ella". También en una casilla de gas cercana apareció esta extraño símbolo. Y a la producción de Radio Jota también llegaron versiones de que otros lugares de la ciudad -ya sean locales comerciales o viviendas particulares- que también fueron marcados y luego desvalijados. Aunque por lo pronto no hay información oficial al respecto.