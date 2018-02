Graciela Ocaña denunció que recibió amenazas

La diputada de Cambiemos Graciela Ocaña denunció que recibió una amenaza por correo electrónico, luego de presentar documentación ante Justicia sobre la Obra Social de Choferes de Camiones, que nuclea a los afiliados del gremio de Camioneros.

La legisladora recibió un correo electrónico a su casilla personal con insultos y amenazas: "Sos boleta cucaracha conchuda".

"Voy a hacer la denuncia para que la justicia investigue y se sepa si viene de parte de Moyano o si es algún gracioso que hace amenazas", le explicó a Infobae la diputada del oficialismo.

"Cucaracha de mierda, te seguis metiendo con el jefe y te vamos a tirar mil toneladas de basura en la puerta de tu casa y te la vamos a acer (sic) morfar. No te salva ni la custodia sos boleta cucaracha conchuda", fue la amenaza que recibió en su dirección de mail.

Ocaña recibió la amenaza una hora después de haber presentado, en el Juzgado N° 3 de Morón, balances e informes sobre la Obra Social de Camioneros.

Consultada sobre las últimas expresiones públicas que realizó Moyano sobre su persona, Ocaña aseguró: "No me extraña lo que dijo. Puede decir lo que quiera de mí". En esa línea, agregó: "Lo hago responsable a Moyano si me pasa algo".