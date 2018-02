Marzo : mes de visita de "La Chiqui"

Mirtha Legrand estará visitando la ciudad con sus hermanos, donde serán homenajeados por el Club de Leones y la Municipalidad.

La visita será el 8, 9 y 10 de Marzo

“Conjuntamente con la Municipalidad se están organizando una serie de actos, que va a terminar con una cena de gala que esa sí es coordinada por el Club de Leones. Pero todo lo que está previo a eso está organizado conjuntamente con la Municipalidad.

En este sentido puede haber una variable pero el organigrama está previsto entre los días 8-9 y 10 donde inicialmente estaría el hermano de ellas Joselo, proyectando películas en el Centro Cultural y estaría también con las hermanas en un determinado día, donde la gente de Villa Cañás podría estar presente, saludarlos, todo eso en ese ámbito y se estarán proyectando 4 películas clasificadas del último festival de cine en Mar del Plata que fue en el mes de noviembre. Los títulos no los tengo pero se que uno de ellos es un estreno también, eso por un lado.

Estamos tratando de que todo tenga gratuidad, la gente que tenga ganas de ver a nuestros invitados, llamémosle así, que estamos tratando de homenajear su trayectoria, como la de tantos cañaseños que hay."

El Club de Leones coordinó la llegada de los hermanos Martínez Suárez

"En este caso hoy el Club de Leones está abocado a destacar la trayectoria de los hermanos Martínez Suárez, como también de la misma manera seguramente habrá otros acontecimientos similares hacia otras personas de Villa Cañás que también por la suerte de la vida han conseguido lo mismo."

Proyección de cine y homenaje desde la Municipalidad

"El cine va a ser gratuito para todas las personas tengan la posibilidad de estar presentes y también además, eso creo que va a ser el día sábado, no está previsto; desde la Municipalidad se le va hacer un homenaje a ellos frente a “La Piamontesa” en la casa que era del cambista, oportunamente se está preparando, van a poner las fotos que están relacionadas a la historia de la familia, es un salón múltiple que está preparando el municipio y que va a llevar el nombre de la Señora Mirtha Legrand en homenaje a su trayectoria y de hecho más, ya que este año se cumplen 50 años de los almuerzos que lo va a comenzar en Villa Cañás la noche del día sábado.

Precisamente frente a “La Piamontesa” en ese acto que se va a hacer publicitado, para que la gente de Villa Cañás que quiera estar presente, saludarlos o que consideren ver a los visitantes tengan la posibilidad de llegar a hacerlo.

Cena de gala con Mirtha Legrand y sus hermanos

Esto todo obviamente libre, gratuito, popular y lo único que de alguna manera no sería popular es la cena que se hace de gala el día sábado a la noche ya como última instancia de broche final.

Para esta ocasión las tarjetas todavía o están a la venta pero si hay encargadas un montón, salen a la venta esta semana.

Uno no está acostumbrado a tener cenas de gala, uno va por ejemplo a una cena que es de fin de curso en la ciudad, cenas carísimas que por ahí no comes nada.

Acá lo que sale caro es lógicamente lo que hay que preparar como el salón, hay que pagar SADAIC, hay que pagar el disc jockey, hay que pagar una filmación que hay que tratar de hacer. Y el salón que fue facilitado gentilmente por la Escuela Prefectura Naval Argentina, conocida como Escuela ENET. Un salón que caben más o menos 200 personas.

Todo ese costo fijo para preparar el salón se carga por el valor de la tarjeta y lamentablemente sale lo que uno no quisiera que salga, porque los costos son altos.

La tarjeta va a salir $1250, tratando de acomodar lo mínimo posible, hay un seguro de por medio junto a todas las cosas que hay que prever porque también tenemos que tener seguridad.

En la cena hay que pagar gastos complementarios, el arreglo del salón tiene un costo, SADAIC tiene un costo, el disc jockey tiene un costo, la filmación tienen un costo, seguridad que hay que poner, un seguro porque la institución nos facilita gratuitamente pero hay que hacer un seguro por lo eventual que pueda ocurrir y eso como está repartido entre 200 personas resulta honeroso, esa es la realidad.

Esta gente no cobra absolutamente nada para venir. Digo porque se han mencionado algunas cosas referido al tema que no es así, pero todo lo demás son costos propios de la organización que hay que tener para lograrlo, esperando que sea un éxito.

Posibilidad de ayudas económicas a instituciones de nuestra villa

El Club de Leones los homenajea distinguiéndolos a ellos como socios honorarios del Club de Leones de Villa Cañás.

Distinción que el organismo tiene previsto a nivel internacional en todos los pueblos del país donde haya personas destacadas.

En este caso se los distingue como tal a los hermanos Martínez Suárez para llevarlo a nivel internacional.

En principio es bueno tener el contacto fluído, a los fines posteriormente de llegar en ese sentido, cada vez que tengamos necesidades en Villa Cañás a través de ella hacer una solicitud a través de su programa y que lógicamente supongo que nos va a respaldar, ese es el sentido que estamos buscando; que nos respalde en los pedidos que podamos hacer como institución de servicio, resolviendo problemas que pudiéramos tener en nuestra comunidad.

De hecho las hay, hoy le podemos estar hablando de que tenemos una necesidad de seguir construyendo salas de internación en el hospital. Porque hemos quedado muy chicos con 6 salas de internación, siendo que las clínicas en este momento, prácticamente la mayoría han cerrado para internar. Esto es un poco un pensamiento pero de todas maneras no lo tenemos pre-elaborado, porque este tema amerita que lo charle bien en profundidad con la gente del hospital que está hoy y de hecho de alguna manera algo lo saben pero de todas maneras eso lo haremos posteriormente a la visita de ella.