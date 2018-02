Turistas argentinos fueron detenidos por dormir en Machu Picchu

Dos turistas argentinos fueron detenidos en Perú por violar las normas de seguridad del santuario incaico Machu Picchu, en el departamento de Cusco, y pernoctar en el recinto milenario. Según fotografías difundidas en la prensa peruana, los turistas fueron descubiertos por guardaparques dentro de sacos de dormir, en la zona conocida como Las Fuentes, una construcción hidráulica que en 1450 suministraba agua a los habitantes de Machu Picchu.

“No es que la seguridad no los haya visto tras la última ronda de vigilancia, tampoco que los haya dejado quedarse ahí. Ellos ingresaron a las tres de la madrugada y no se les ocurrió mejor idea que quedarse a dormir”, señaló el administrador de Machu Picchu, Miguel Zamora, al diario peruano Correo. Zamora detalló que los turistas fueron expulsados del recinto y además de ser denunciados ante la Policía y la Embajada argentina en el Perú, se les prohibió entrar por un año a la zona arqueológica.

El encargado precisó que los visitantes no realizaron daños en el lugar, según el diario El Comercio. En tanto, el administrador señaló que se realizan las gestiones para la colocación de una puerta de control en el puente vehicular de Aguas Calientes. Asimismo anunció que reforzarán el control en los accesos a la ciudadela inca. La ley peruana sanciona con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años y con 180 a 365 días-multa, al que destruye, altera, extrae del país o comercializa bienes del patrimonio cultural prehispánico o no los retorna de conformidad con la autorización que le fue concedida.

Machu Picchu, “montaña vieja” en quechua, alberga más de 200 sitios arqueológicos entre recintos, plazas, templos, caminos y andenes. Fue construido en el siglo XV y sirvió como centro de culto y observación astronómica del imperio incaico. La violación de la seguridad por parte de estos dos argentinos se da incluso cuando en 2017 se intensificaron los controles en Machu Picchu para evitar el impacto del turismo masivo. Desde julio del año pasado, solo es posible visitar la famosa ciudad inca acompañado por un guía turístico especializado que controla la salida de todo su grupo.