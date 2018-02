Ansés Litoral advierte que se detectaron irregularidades en pensiones por discapacidad

El director regional de la Ansés, Sebastián Mastropaolo, salió al cruce de las versiones que indican una suspensión de 20 mil pensiones por discapacidad para niños, niñas y adolescentes. Dijo que se están evaluando las pensiones otorgadas en base a un nuevo procedimiento, tras detectar "irregularidades" por parte de personas "que recibían el beneficio y no tenían ningún tipo de discapacidad".

Según trascendió, al menos 20 mil pensiones, que ya habían sido aprobadas e iban a ser otorgadas en estos meses, volverán a ser revisadas bajo nuevos criterios, según establecieron las flamantes autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependientes de Presidencia.



"Esto está en etapa de estudio. Tenemos una tenemos Agencia Nacional de Discapacidad que se está encargando de supervisar y chequear que este tipo de beneficios estén otorgados como corresponden", explicó Mastropaolo .

El director de Ansés Litoral contó que las pensiones por discapacidad "se están evaluando bajo un nuevo procedimiento y una vez que las revisan a través de médicos auditores se ponen a disposición de Ansés el pago de este tipo de beneficio".

Si bien aclaró que "esto no quiere decir que se ha dado de baja" a las pensiones, reveló que la medida fue adoptada tras haber "detectado varias irregularidades".

"Estamos siendo muy serios al momento de otorgar el beneficio. Hay una nueva fórmula y nuevo procedimiento para que no se generen situaciones como las que detectamos, donde se generaban beneficios a personas que no tenían ningún tipo de discapacidad", concluyó.