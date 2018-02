Multas ilegales

Según un informe publicado por el matutino porteño La Nación, en la provincia de Santa Fe no hay radares habilitados para hacer multas en las rutas nacionales. El informe periodístico señala que, "la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) alertó sobre la existencia de radares no habilitados ni homologados por este organismo".

De la nota periodística se desprende que son solamente 60 en todo el país, los radares válidos para controlar los excesos de velocidad en las rutas nacionales. Y esos radares están ubicados en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Santiago del Estero y Tucumán.

Pero no hay radares habilitados, en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe. "Las irregularidades no solo suelen darse en torno a los radares, sino también en cómo se montan los operativos móviles. El "agente oculto" que espera a la vuelta de una curva sin señalización previa que alerte al conductor de que será fiscalizado, es uno de los principales problemas por los cuales los por infractores terminan pagando multas que son ilegales", explica el informe de La Nación.

Fuente: La Tribuna Del Sur

EN LAS RUTAS PROVINCIALES

De todos modos las provincias y los municipios mantienen potestad para regular en esta materia (multas por radares) sobre los corredores provinciales y municipales.

*¿Qué datos debe contener una infracción?

*Datos del municipio que realiza la multa.

*Fecha en la que fue cometida la presunta infracción (día, hora, mes y año).

*Ruta y kilómetro donde fue cometida la presunta infracción.

*Velocidad máxima permitida y velocidad a la que circulaba el vehículo infraccionado (en Km/h).

*Firma de la autoridad pública interviniente en la infracción.

*Datos del radar/cinemómetro utilizado para constatar la presunta infracción (marca, modelo o código de aprobación y N° de serie), incluido el número de Disposición ANSV que autoriza el uso de dicho artefacto.

*Datos de contacto del Juzgado de Faltas o Tribunal Administrativo que resulte competente.

*Matrícula habilitante del operador del radar (otorgada por ANSV).

Importante: si todos o alguno de estos datos no se encuentran consignados en el acta, o si por algún otro motivo considerás que la infracción es inválida, deberás presentar tu descargo ante el Juzgado de Faltas o Tribunal Administrativo competente.