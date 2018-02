MOYANO CADA VEZ MÁS SOLO | Barrionuevo se baja de la marcha

La movilización convocada por el líder de Camioneros, Hugo Moyano, para el próximo 21 de febrero se quedaría sin uno de sus principales aliados: se bajaría el referente de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo.

Lo curioso es que el gremialista, que se había sentado junto con Moyano para respaldar el paro y movilización, no se ensució las manos a la hora de avisar del faltazo y envió a comunicarlo al jefe del sindicato de empleados de estaciones de servicio y su representante en la conducción de la CGT, Carlos Acuña.



Recién el miércoles el sindicalista informaría formalmente su decisión de abandonar a Moyano en la fuerte puja que mantiene contra el Gobierno. En esta oportunidad, lo hará rodeado de la dirigencia de la ex CGT Azul y Blanca y ya no compartiendo la mesa con el triunvirato de la CGT.



Los sindicalistas parece que padecen de serios problemas en la memoria a largo plazo, porque volvieron a aliarse a pesar de que no es la primera vez que Barrionuevo le suelta la mano a Moyano: ya lo había hecho hace dos años, cuando había confirmado su participación a favor de una ley para suspender despidos y se bajó a último momento.

En esa oportunidad, el "tiro de gracia" al vínculo entre los dos "pesos pesados" fue cuando envió a su cuñado, Dante Camaño, a recibir en el gremio al presidente argentino, Mauricio Macri, para celebrar el Día del Trabajador.



En ese sentido, el nuevo emisario fue Carlos Acuña, quien se excusó señalando que las estaciones de servicio no se adherirán al paro para no mezclarse con el kirchnerismo y que había sido noticia hace unos días por haber criticado a Daer por no participar de la movilización. La misma marcha de la que ahora él tampoco formará parte.



"Si lo pusieron para defender a los trabajadores no puede estar al lado de los patrones. Es una sorpresa, el compañero perdió el equilibrio", había criticado con dureza y hoy, poco más de una semana desde sus polémicas declaraciones, se encuentra en la misma vereda.



La movilización sorteó hasta el momento una gran cantidad de bajas, ya que fueron muchas las organizaciones que "le hicieron el feo" a la convocatoria y que, algunas más tímidamente que otras, le dijeron "no" a Moyano.



Hasta el momento suman casi una docena los gremios que le dieron a espalda a la movilización, dejando bastante solo al camionero en la fuerte puja que mantiene desde hace un tiempo con el gobierno macrista.

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias(SGBATOS), el sindicato de los encargados de edificio (Suterh), Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el sindicato de Comercio, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), son algunos de los que rechazaron la invitación.



Y la lista de quienes no participarán continúa: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el sindicato de maquinistas de locomotoras y trenes (La Fraternidad), la agrupación de mineros encabezada por Héctor Laplace y la Unión de Trabajadores de Moda e Imagen Publicitaria (UTPA).



Uno de los portazos que más temprano y más fuerte sonó fue el de Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato de conducción de la CGT y sindicalista de la Sanidadque muestra más afinidad con el Gobierno.



"Nuestra posición es clara: No vamos a poner a la CGT al servicio de ningún gremio ni dirigente. No se puede aceptar que alguien tenga el capricho de adueñarse de la voluntad colectiva de la CGT", disparó Daer, ni bien se lanzó la convocatoria.