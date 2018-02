Procesan a Monchi Cantero como autor del asesinato del bolichero Diego Demarre

En medio del juicio donde responde por dos atentados homicidas esta mañana uno de los líderes de la banda de Los Monos, Ramón "Monchi" Machuca, recibió la noticia de que fue acusado por un nuevo asesinato. La jueza Delia Paleari lo procesó por el crimen de Diego Demarre, el dueño del boliche frente al cual mataron a Claudio "Pájaro" Cantero, considerándolo autor.

El homicidio por el cual ahora Machuca es acusado es uno de los que justamente en estos días se ventila en el juicio que afronta el grupo en el Nuevo Centro de Justicia Penal. Demarre fue asesinado el 27 de mayo de 2013 al mediodía frente a su casa de Seguí y Maipú, luego de volver de declarar de Tribunales, desde donde según las constancias telefónicas fue seguido por miembros de la banda, que pasaron su ubicación por aparatos de comunicación a quienes finalmente lo ejecutaron. El hecho ocurrió un día después del asesinato del Pájaro, lo que es considerado una venganza directa por este hecho.

Por el crimen de Demarre, cuyos pormenores se analizarán en estos días, están acusados en el juicio Jorge Ema Chamorro, Leandro Vilches y Andrés Gitano Fernández. Monchi no será juzgado ahora porque el trámite para llegar a esta etapa no está finalizado y contará con la casi segura apelación de sus defensores.

En una resolución extensa, en la que analiza el encadenamiento de todos los delitos atribuidos a la banda y el unánime reproche de los distintos jueces que manejaron los diferentes expedientes, la jueza Paleari indica que Monchi comandó las acciones desde el momento en que se entera que su hermano Pájaro había sido baleado frente al boliche Infinity Night, en Villa Gobernador Gálvez. Según la jueza las resoluciones dejan claro que durante los cinco días posteriores al homicidio de Pájaro, las escuchas revelan que la banda salió de la habitualidad de sus negocios y cambió hacia un nuevo fin de venganza, multiplicándose los actos de violencia.

La jueza también llama la atención de que no puede decirse que Machuca fue juzgado dos veces por el homicidio de Demarre. Lo destaca porque la jueza Alejandra Rodenas imputó en su momento a Monchi en el crimen de Demarre por encubrimiento pero luego lo sobreseyó. Lo que dice Paleari es que Rodenas en realidad lo desvincula del ocultamiento por considerar que, en rigor, tuvo participación directa en el crimen. Es decir que como autor no fue juzgado, con lo que no se da el principio de Non bis in ídem, que determina que una persona no puede responder dos veces por un mismo delito.

En el caso de Demarre la jueza Paleari procesó a Monchi como autor de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas agravado por uso de arma de fuego.

Con este delito Monchi queda acusado de tres homicidios. Por dos de ellos responde en el actual juicio: la balacera a un bunker de barrio de la carne donde resultó asesinada Lourdes Cantero, de 14 años (sus dos hermanas fueron buscadas por la fuerza pública para declarar hoy en el juicio), y el atentado contra una camioneta frente al Distrito Sudoeste, que terminó con las muertes de Marcelo Alomar, Nahuel César y su madre Norma César. Ambos hechos fueron en mayo de 2013, el mismo mes de la muerte del Pájaro.