La marcha de la CGT | Juan Carlos Schmid sembró dudas sobre la fecha de la protesta

Dijo que se van a modificar el día de la movilización. Pablo Moyano había ratificado el acto para el 22 de febrero, que coincide con el 6° aniversario de la tragedia de Once.

Juan Carlos Schmid, uno de los tres jefes de la CGT, aseguró que se modificará la fecha de la protesta impulsada por Camioneros, a la que se suma la central obrera. "Se cambia la fecha del 22 de febrero porque coincide con Once", dijo el sindicalista, en referencia al sexto aniversario por la tragedia del choque del Sarmiento, que dejó 51 muertos, y que generó un fuerte malestar en los familiares de las víctimas de la tragedia.

Estas declaraciones siembran dudas sobre cuándo se realizará la protesta de los sindicatos, ya que ayer el secretario adjunto de Camioneros Pablo Moyano ratificó que la movilización se haría el próximo 22 de febrero. "No podemos entender el motivo de su carpicho", lo criticó María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia.

La semana pasada el consejo directivo de la CGT convocó a sus gremios a la movilización, en rechazo de las políticas oficiales, en defensa de las condiciones laborales, los salarios y los convenios colectivos. Del encuentro no participaron los sectores de "gordos" (grandes gremios de servicios) e "independientes" (Uocra, Upcn y Obras Sanitarias).

Justamente Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato junto a Schmid y Carlos Acuña, dijo que si ellos tres no garantizan la unidad de la central obrera deben "hacer un congreso de la CGT y nombrar una nueva conducción" y anticipó que su sector no participará de la marcha. "Daer tiene diferencias con nosotros, él comparte nuestro diagnóstico pero no la reacción", consideró Schmid .

El sindicalista criticó el avance de la Justicia por causas de corrupción en los gremios y dijo que sienten vergüenza por"los sucesos de los últimos días" pero que "no es lo que sucede en el sindicalismo en general", en relación a las detenciones de dirigentes del Soeme y de las seccionales de la UOCRA Bahía Blanca y La Plata, entre otros.

"No me imagino a Hugo Moyano preso. ¿Hasta dónde le damos crédito a un Barra Brava?", consideró Schmid, en referencia a las investigaciones judiciales al presidente de Independiente por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación. "Ratifico el principio de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad, pienso que todo esto es un circo", dijo sobre su defensa al líder de Camioneros.

Además dijo que aspira a que el presidente Mauricio Macri "termine su mandato", al rererirse a las controvertidas declaracionesque Luis Barrionuevo había hecho en A dos voces, además de las del exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. Aunque, aclaró, dijo que no quiere "un nuevo mandato de Macri". ‏ "No comparto que se vayan lo antes posible. Aspiro a que este gobierno termine su mandato", afirmó.



En relación a las paritarias dijo que "es una fantasía" la previsión del Gobierno de cerrar paritarias en un 15% sin cláusula gatillo y dijo que empezarían a discutir aumentos "arriba del 22%, 23%". El Ejecutivo en principio cambió su posición e impulsaría cláusulas revisión para que, en los casos en que la inflación supere las subas pactadas, se reabran las negociaciones para discutir cómo se compensará la diferencia.