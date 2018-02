Espectacular jornada de zumba

Rocío Coria, profesora e instructora; coordinó el encuentro en el predio del ferrocarril. En diálogo con nuestro medio, esto nos expresaba :

"Es totalmente libre y gratuito, puede venir cualquiera, para chicos, para grandes, mujeres, hombres, para cualquiera que quiera bailar zumba o a ver. Hay mucha gente que todavía no sabe lo que es y la razón de hacerlo al aire libre es porque por ahí a mucha gente le da vergüenza entrar a un salón a probar una clase, porque sino te gusta, hay gente que le da vergüenza abandonar.

Hicimos hace dos meses en octubre un zumbatón en la plaza, que se llama así porque es por una razón de solidaridad. En este caso fue a beneficio de "Puentes del Alma" para juntar alimento no perecederos un domingo a la tarde.

Elegimos el predio del ferrocarril que es un lugar al aire libre, un lugar donde la gente sale a caminar, andar en bici o saca las sillas a la vereda y esa es la idea, que se acerquen a ver y compartir un momento cerrando con un pic-nic cuando terminamos la clase."

Que es Zumba

"Es un ejercicio físico que consiste en baile. Pero es súper fácil. Hay gente que dice que no va porque no sabe bailar, pero no tenes que saber hacer nada en especial, ni bailar.

Por eso que es tan lindo, un ejercicio diferente que lo puede hacer cualquier persona, solamente es querer ir a moverse un rato y divertirse, con eso sobra."

Aqua-zumba

"Estoy dando también, en febrero va a ser el último mes, es en piletas particulares donde me llamas, me decís yo tengo la pileta, estoy con 3 amigas, organizamos un horario y hacemos una hora. Es parecido a la zumba pero en el agua cambia casi al 100%, no es lo mismo, tiene otros movimientos, es más difícil. Pero tienen muchos beneficios también que no los tiene el bailar en la tierra."

Que es mejor para bajar de peso

"A mi siempre me preguntan el qué hago. Lo ideal es comer sano y hacer ejercicios por lo menos 3 veces a la semana y hacer lo que te gusta.

Realizar una tarea que realmente te de ganas de ir, que la pases realmente bien. Por ahí uno se olvida de hacer algo porque vas a bajar de peso, mucho tiempo no vas a durar.

Por eso hay que elegir un ejercicio que a vos te den ganas de ir que la pases bien y te sientas bien haciéndolo."

Probar un estilo

"Tienen la posibilidad de conocer lo que es, es una oportunidad gratuita, podes lleva a quien quieras, se van a compartir momentos lindo y está bueno esto de hacer ejercicio grupal con demás gente, porque te haces de compañeros, de amigos, te divertís con otras personas y eso es lo que yo descubrí."