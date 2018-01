Cargill no acató la conciliación obligatoria y sigue la medida de fuerza

La empresa Cargill no acató la conciliación obligatoria que dictó el ministerio de Trabajo provincial por 15 días en el marco del conflicto que se desató por el despido de 44 operarios de la planta de Punta Alvear. Como consecuencia, mañana habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y el personal de la planta continuará sin acudir a sus puestos de trabajo en forma de protesta hasta que sus compañeros no recuperen sus puestos de trabajo.

Luego de Cargill no acate la decisión que tomó el ministro de Trabajo santafesino, Julio Genesini, durante la audiencia en la que también participaron Empleados de Comercio y Aceiteros y la empresa, el secretario general del la federación, Adrián Dávalos, reveló que "la empresa no dio ningún argumento tras tomar la decisión de no acatar".