Se retiró del arbitraje Rafael Gómez

El integrante de la Escuela de árbitros "Ricardo Cabral" deja su profesión por disconformidad hacia los dirigentes de la Liga Venadense.

Esto es lo que expresa en su página social facebook :

"Ya he decidido, me bajo del arbitraje, por este año me canse de renegar con la Liga y el presidente de la Liga. Siempre encuentra un motivo para no ponerme en primera para jugar.

Con 18 años de arbitraje nadie me va a señalar con el dedo que me vendí en algún partido o cague a un club, gracias a Dios puedo dormir bien tranquilo todas las noches...

Doy gracias a la Escuela que empecé a jugar de árbitro, la escuela de "Ricardo Cabral " una excelente persona que ahora no está (que en paz descanse), siguió Rubén Cabral (el toro).

La escuela y el me dio la oportunidad de jugar en primera y le doy gracias a Mario Marcaccini por dejarme debutar en primera...



Doy gracias a los amigos que siempre tuvieron en mi carrera Mario Collado, Sandro López y al viejo que esta siempre, para lo que lo precise el esta; Sergio Angel Galvan, Ángel Galvan...desde ya muchas gracias a todos de corazón...ahora vamos a disfrutar la familia y disfrutar a mis hijos también."